李家超：絕對有信心2019年「黑暴」事件不會再發生

候任特首李家超接受《中通社》訪問時表示，絕對有信心2019年的事情不會再發生。李家超指，香港回歸25年來，相信很多人和自己一樣，對2019年修例風波事件印象最為深刻，當時香港受到破壞和傷害，整座城市近乎癱瘓 ，「我在對抗暴力，和市民感同身受，非常心痛，但也認識到居安思危的重要性。」



李家超表示，目前香港的國家安全風險是受控的。（資料圖片/鄭子峰攝）

仍須提防零星案件

李家超解釋，香港現在的安全風險，特別是國家安全風險是受控的，再發生這麼大型的攻擊是不可能的，「但這不代表，沒有一些較零星或個別的案件。」他提到，近期就有一些本土恐怖主義的案件，有港人被拘捕，還找到了爆炸品和大量證據。

李家超強調，這些是零星個案，必須阻止蔓延，特區政府的情報收集、系統設計亦得到強化，「一些信息，我們很早就掌握了」。他舉例，特區政府會特別盯着一些非法資金的流動，因為很多犯法的行為，如果沒有資金是做不到的，所以在非法資金的流動方面會很小心監察，「在不同領域，情報收集加強了，系統強化了，整體憂患意識也強化了。我很有信心，這種風險我們是可控的，能處理的。」李家超形容，這就像颱風來之前，必須做好防風玻璃一樣。

5月30日，總理李克強向李家超頒發國務院令。（政府新聞處）

政府組班工作大致順暢

談及組班進度，李家超指，新一屆政府組班工作大致順暢、進展樂觀，應該可以盡快組成班子，但程序上仍需要一點時間，組班後要向中央提名，希望中央考慮及決定任命，「給我一點點耐心，不需要等很久，肯定會在7月1日之前公開將團隊介紹給大家。」

李家超對管治團隊提出五個條件：能力、經驗、抱負、承擔，以及執行崗位的理念是否一致。他強調，無論是邀請或自薦的，要透過溝通才能了解人選是否符合這五個條件。

李家超表示，肯定會在7月1日之前公開管治團隊。

國家主席習近平早前會見李家超時表示，新選制必須「倍加珍惜、長期堅持」，李家超說，香港經歷過最傷痛的時候，新選制只是產生了一屆政府，這意味着香港仍處於由亂轉治、由治及興的關鍵時刻，「起碼在接下來的五年，我們要確保香港由治及興，所以要珍惜現在的選制，而且要長期堅持。」

他說，受到中央任命為特區第六任行政長官，是一件很榮幸的事情，責任也非常重大。「我知道接下來這五年要做的事情相當多，但一定會全力以赴，不會辜負中央對我的信任和香港人對我的期望。」