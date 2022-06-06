鄧飛、朱國強聯合議辦今開幕　曾鈺成教路：做好心理準備畀市民鬧

立法會議員鄧飛、朱國強的聯合辦事處於今日（6日）在旺角凱途大廈開幕，教育局局長楊潤雄、立法會前主席曾鈺成亦有出席。曾鈺成指出，二人有膽量於5個地區開設辦事處，就要做好心理準備歡迎市民入內查詢，隨時為他們解決日常生活的問題，又憶述自己24年前開地辦時，裝修師傅的一番話。



曾鈺成憶裝修師傅：做校長可以鬧老師 做議員要被市民鬧

曾任培僑中學校長的曾鈺成，致辭時憶起其議辦於24年前裝修的情境，他說當時被裝修師傅譏諷：「都唔明啲人諗乜，有校長唔做，心情唔好時叫個老師入房鬧幾句，𠵱家竟然開個辦公室畀人話返轉頭。」他說至今仍然歷歷在目，不過從來沒有後悔開展從政工作，因為走入地區讓他體察民情，了解更多香港各階層真切的生活狀況。

政圈有傳曾出任李家超競選辦副主任的鄧飛是教育局局長的人選，鄧飛直接否認，指未曾收過邀請，又說自己資歷未夠，擔任立法會議員只有半年時間，認為局長一職適合從政資歷資深人士，「目前還是想繼續學習議會工作，有更深入的發展機會可能有啲冒險。」

鄧飛否認加入政府：自問資歷未夠

鄧飛在開幕致辭上指，雖然加入議會時間尚短，發現自己不怕站起來發言，但很怕「撳掣」，可是在會議上發言又要鬥快撳掣，按慢一步就已經可能未夠時間發言。

新任教育界議員朱國強說，擔任議員幾個月感到辛苦，要同時間兼顧學校工作殊不簡單。被問到有否收到教師就審書問題查詢，朱稱暫未收到任何查詢，他指日前曾與圖書館主任開會，他們反映因要審視全部圖書是否違反《國安法》，工作量大，所需的時間亦長，希望教育局提供支援，例如一旦發現有須下架的書籍時，使用通報通知學校相關書籍。

除了旺角的聯合辦事處，二人同時在金鐘、青衣、黃大仙及將軍澳設立地區辦事處。