專訪︱曾鈺成：增副司未必有助管治　民建聯入閣未能分享執政權力

候任特首李家超正進行組班工作，並在重組政府架構方案中，建議增設3名副司長，整個方案涉及13名新的政治委任官員、57名公務員，每年薪酬開支增加近億元。



民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成接受《香港01》專訪表示，任何有管理常識的人都不應樂觀地估計，增加一些高層職位就可以改善政府施政效率，希望新政府真的能做到港澳辦主任夏寶龍所指，破解日積月累下來的民生深層次問題，尤其新政府所面對的期望比過往歷屆政府都要高。



他亦指，民建聯過去雖然一直有成員加入政府，但受制度設計所限，無論有多少成員加入政府，都不能真正做到「分享執政權力」。反而曾有黨友反映，民建聯成員加入政府後為了避免招致「偏幫」的嫌疑，與黨友保持一定距離。



曾鈺成指，社會對來屆政府有很大期望，而挑戰比過往政府都要大。（羅君豪攝）

社會期望提高：挑戰比過往政府都要大

曾鈺成笑指：「有少許管理常識的人都知道，加多幾個人，未必真的有助提高管治水平。」他認為最關鍵的因素有兩個，一是體制本身的問題，如何驅使政府運作順暢；二是領袖人物的水平，能否集合到一批有人有力的人，成立一支高質素的團隊，有清晰目標和適當策略做實事。

曾鈺成提到：「新政府其實要面對很大的挑戰，甚至比起過去歷屆政府都要大，因為各方面都對新政府有很高期望。」他解釋，自從《國安法》制訂及完善選舉制度後，中央已經為港府鋪平了道路，排除了以往施政的障礙，立法會樂意與政府同行、配合施政，不會再惡意拉布、為反而反。再加上新增13個名政治委任官員、57名公務員，這70人之中更有不少是高級職位，薪金開支有顯著增加，背負的壓力也更重。

曾鈺成說，政府要有具體目標，並要給出結果，例如房屋政策，而所有人都會看着政府能否做到。（資料圖片）

「大家期望變高了，你（李家超）政綱可以簡單寫『設專責小組看公營房屋建設』，但《施政報告》就不可只說架構，你要有具體目標，比如說3年內可否將公屋輪候時間，由現時的6.1年縮短到5年？你是否講得出要甚麼『結果』？你做國安教育，那青年學生對國家認識又起了甚麼變化？不容易做的，但所有人都會看着。」

要「興」給所有人看：只懂勤力是沒有用的

曾鈺成續指：「你跟別人說每天只睡兩小時、每日工作20小時，說自己很勤力開多少個會、設立多少個新的委員會，全部是沒有用的。市民要知道你做到甚麼，夏主任多次提到的要求，特別強調你要破解各種深層次矛盾，你要交到功課才行。」

曾鈺成強調，過往社會深層次矛盾積累，政治環境只是其中一部份因素，不可能百分百怪到反對派頭上，但後者的確為政府卸了一部份批評聲音。現時舊的障礙已經不存在，政府再「無人可賴」，必須有效處理民生問題：「公道點說，李家超沒有魔術棒，不可能一下子解決所有問題，但毫無疑問現在的政治條件，對於集中處理深層次矛盾是有利的。中央說香港要由亂及治，由治及興，你就要『興』給所有人看。這一點大家要拭目以待。」

有民建聯人抱怨：搵官員黨友幫手仲難過之前

自民政事務局前局長徐英偉因醜聞離任後，民建聯在現屆政府有6名政治委任官員，政圈預料未來或有更多民建聯成員獲邀加入政府。作為民建聯創黨主席的曾鈺成拒絕評論任何個別人選，指民建聯過往一直認真、用心培養政治人才，所有獲邀加入政府的人都是有心有力為社會服務。不過他重申，即使政治環境已經改變，但制度上行政長官仍然不能有政黨背景，民建聯有再多成員加入政府也沒有用，不能真正「分享執政權力」。

他解釋：「民建聯的人加入政府，不等於要實現民建聯的政綱，局長要按政府、按行政長官的管治理念做事，民建聯的角色仍然只是『爭取』。」他又透露，過往有民建聯黨友私下向他抱怨，一些黨友當官後「都唔睇住我哋，要佢幫手，仲難過未做官之前」。

曾鈺成坦言：「政治上很難做的，很多眼睛盯着他（官員）。正如我當日做（立法會）主席，也會有人說我會偏幫民建聯。有些兄弟也有些看法，覺得我會刻意去迴避，當然我不認為是這樣，但有這種想法並不奇怪。你稍為讓人感覺到偏幫某一個黨，社會上不止泛民（支持者），公務員都可能不滿意。如果像外國，可以有執政黨，由首長到底下的官員全部都是一個黨的人，那就名正言順，但香港沒有。」