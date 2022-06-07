林鄭稱難斷定疫情趨升　6.30前防疫措施不減辣：邁步復常但慢少少

近日疫情有輕微反彈趨勢，昨日新呈報543宗確診，是第五波疫情回落後，創4月22日的574宗後的新高。特首林鄭月娥今日（7日）行會前見記者期間，表示現時仍難以斷言疫情呈上升的趨勢，但可以確定在6月30日前，入境限制和社交距離措施都不會改變，即既不會放寬亦不收緊。



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將與候任辦商討防疫措施交接

林鄭指出，過去一星期疫情有所變化，令特區政府需要關注，尤其踏入6月後，每日檢測陽性數字約在400至500宗之間，不過現時仍很難說有「上升趨勢」。她指由於個案增加，無可避免其他監察指標如即時有效繁殖率、污水檢測病毒量等，都有所上升，不過與此同時住院人數維持低水平，危殆及嚴重病人為18人、僅有6人須接受深切治療，這比早期大幅下降。

林鄭指，現時可確實地表示由今日起到6月30日，入境限制、社交距離措施將會維持現狀，看不到要收緊、但亦不會放寬。她解釋，現時社交距離措施是14天一個周期，下一次到期是6月15日，即會進一步延長到6月29日。至於之後做法如何，要和候任特首辦公室商討，到底6月29日更新時會是繼續維持14天一個周期，還是縮短時間留待新政府上任後決定如何處理。

▼6月3日．中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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快測假陽性有時達三成 即日起須核酸覆檢

林鄭強調，政府抗疫工作不會鬆懈，「維持現狀」亦不代表什麼都不做。她指，近日政府發現快測陽性自我申報的假陽性比率頗高，有時達到三成，所以由今日開始快測陽性者，百分百要接受核酸檢測覆核，才會被視為確診。因為現時基數是數百宗，假陽性情況十分影響社會研判疫情。此外，政府已加強巡查，確保嚴格執行防疫措施；打第一、二、三針的合資格人士比率也有進步空間。

市民同意邁步復常 因疫情發展須「行慢少少」

被問到現時疫情發展，爆出不少酒吧等群組，是否有必要再收緊社交距離措施，例如限制營業等，林鄭指今日疫情令政府有所關注，但未到又要收緊的地步，她也已多次強調，疫情至今兩年多，考慮這些措施時要平衡公共衞生、經濟、市民可接受程度，相信今日絕大部份市民都同意要踏上復常之路，現時只是「行慢少少」，6月底未能放寬第3階段社交距離。她指，個人特別不想看見兒童不能上課，因為這對孩子的影響十分大。