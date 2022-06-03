林鄭起哄為鄧炳強歡呼　讚眼界不限於保安　籲下屆秉承不避難精神

北部都會區是未來發展重點，去年10月公布的《發展策略》提出逐步開放沙頭角禁區，今日（3日）起開展為期半年的試驗計劃，假日將容許旅行團進入指定範圍，配合北都會發展。

特首林鄭月娥早上到沙頭角碼頭主持開放儀式，致辭時特別讚賞負責籌備項目的保安局局長鄧炳強，指不足一年的時間內，可以在沙頭角墟踏出重要一步，必須感謝鄧炳強及其團隊，「不以保安的單一角度看問題，展示有為精神」，形容是公務人員「願意多行一步，為市民做實事」的表證。

林鄭主動停下拍掌，並歡呼帶動在場人士起哄，鄧炳強則在台下起身鞠躬示意。林鄭又寄語下屆政府繼續貫徹「事不避難」的精神，為市民謀福祉，為未來開拓機遇。



出席活動的還有環境局局長黃錦星、發展局副局長廖振新，但只有鄧炳強是主禮嘉賓。林鄭其後參觀了介紹沙頭角發展的展板及攤位，期間鄧炳強一直陪伴在側，講解試驗計劃的實施安排和新建設施。

籲下屆政府貫徹「事不避難」精神

林鄭致辭時指，開放沙頭角是推進「北都會」發展的第一步，試驗後須研究長遠開放所需的配套及措施。她點名鄧炳強，指經過多個月籌備，在保安局帶領及相關部門及社區領袖的同心協力下，終於可以實現局部開放沙頭角墟，並特意平整了一幅毗鄰碼頭的政府土地作為特定區域，劃出空間給沙頭角居民售賣特色產品，並展示沙頭角景點。

林鄭又提到，去年曾與黃錦星到訪荔枝窩，上月又聯同多名局長到沙頭角實地考察，但未有逐一點名。

候任特首李家超本周一（5月30日）在北京接受委任狀，距離上場剩餘不足一個月，閣員名單風聲四起，而最受矚目的莫過於政務司司長誰屬，政圈曾盛傳鄧炳強為大熱，但近日有消息指，他或會出任政務司副司長，也罕有於公開場合談論產假及取消強積金對沖等保安以外政策議題，被外界解讀為工作「轉型」的熱身。