01消息︱行政會議臨時抽起公務員加薪議程　政界拆解兩原因

公務員加薪爭議持續，其中高層公務員加薪幅度逾7%，引來商會炮轟，公務員工會則要求跟足機制加薪。消息指，行政會議原定今日（7日）討論公務員加薪幅度，但議程臨時抽起。

有建制中人指，公務員加薪議題非常有爭議，甚至已成為政治問題，政府仍需時討論，加上正值政府換屆敏感期，加薪問題非單方面可決定。



抽起議程當局無解釋原因

2022年的薪酬趨勢調查初步結果上月出爐，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%，其中高級公務員指標幅度引起關注。多個公務員工會表示，過去兩年公務員都凍薪，而現時公務員面對壓力愈來愈沉重，流失率提高，理應給予合理薪酬調整。香港總商會則批評高層公務員加薪脫離現實，企業難以跟隨。

據了解，行政會議原定今日討論公務員加薪，但議程臨時被抽起，當局未有解釋原因。有接近政府人士形容情況奇怪，相信政府內部亦未就公務員調薪議題達成共識，「自己內部都未deal掂」，更估計由於議題具爭議性，「加得多社會又唔滿意，唔加或者加得少公務員又會反枱」，可能特首林鄭月娥未必想在離任前沾手這個燙手山芋，隨時留待下任特首李家超拍板。

湯家驊：不排除交新政府處理

有建制中人指，現時正值政府換屆交接期，公務員加薪議題非常具爭議，並非林鄭政府可單方面決定，當前最重要的是七一回歸慶典。

行會成員湯家驊接受查詢時表示，不會透露行會內容；從原則上而言，社會對高級公務員加幅有反彈，政府要考慮，不排除本屆行會未能完成審議，交新政府處理。

林鄭月娥行會前見記者。（李澤彤攝）

梁籌庭促盡早決定

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，相信政府也覺得調薪幅度「好難扑鎚」，希望收集更多意見，估計在行會內亦難有共識，他認為應盡早決定，「希望大家了解到，公務員現時士氣低了，工作量多了，封區派物資，全部都是額外工作，員工要額外付出，應該有一個正數調整，否則會讓人覺得『又要馬兒好，又要馬兒不吃草』，想公務員表現好，但又不願意合理加薪留住人才。」他亦相信，林鄭月娥是個有責任心的人，也會希望任內解決爭議。

林鄭月娥今早出席行會前見記者指，加薪幅度由行會考慮各項因素，並非她個人決定，重申薪酬趨勢指標僅六項考慮因素之一，須「互動考慮，唔係機械式」，將與行會認真考慮「擺喺今時今日香港嘅情況，應該作一個點樣嘅互動，從而得出一個我哋認為最符合方方面面嘅因素嘅考慮。」