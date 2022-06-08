立法會二讀通過取消強積金對沖　多名商界反對或棄權 周四表決

立法會大會今日（8日）續開，除處理口頭質詢及議員議案外，是日最重要內容為《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消強積金對沖安排，將進入審議的最後階段。



今日會議上，支持和反對的議員態度明顯，最終以72票贊成、6票反對、11票棄權通過二讀，明天行政長官答問會後將繼續三讀。



【18:51】《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》二讀記名點票，72票贊成、6票反對、11票棄權。會議明天繼續。

【18:37】勞福局局長羅致光表示，感謝議員的努力。有議員認為措施會為企業帶來不少負擔，羅致光指相關安排已經商討了長時間，強調不具追溯力，政府亦會推出配套措施協助商界適應，包括332億元的支援計劃。羅致光指，種種安排減輕僱主初期的負擔，並用25年適應此平均成本不足0.3%的調整。

他強調取消對沖只是回復2000年實施強積金前的勞資關係，指當時亦無人「博炒」以取得遣散費和長期服務金。

對於非政府機構、接受資助機構的影響，羅致光表示會採取措施協助他們適應。

【18:28】謝偉俊表示經濟數據令人擔心，2025年「都未知點」，建議如果經濟不景或可以用《土地業權條例》的處理方法，通過後暫不立即實行。謝偉俊不希望永遠陷入階級矛盾，指歐洲很多地方是老闆「自己做晒」，因為勞工福利很高，「請親人都手尾長」，呼籲關注一點一滴累積的經營壓力。

【18:17】鄧家彪指，2012年議員未能通過，但經過一屆之後獲得分組點票通過，證明經過多次開會商討，是有成果的談判。他重提2018年6月商界已經「不反對」，但要4年後才上立法會，強調並不是突然而來，而且是持續有商討。

他希望立法會同事理性、公允來看事件，強調是經過長期發展的。他認為通過後有「五贏」，除了僱員贏，還包括僱主可以留住伙記，政府亦可以在福利開支方面可以贏。他又說立法會贏，證明「愛國者治港」之後這個商討了十年的議案行出一大步。最後贏的是國際競爭力，指香港僱員福利相關開支低過內地、新加坡和澳洲等地區。

【17:50】議員周文港促政府留意資助計劃的可持續性，未來會否增加政府的財政負擔。他指業界反映方案複雜，認為未來執行一定困難重重，政府需要改善。他說今次方案並不理想，又促請政府增加就業機會。

【17:40】廖長江指，目前方案是勞資及政府三方的最大公約數，加上取消對沖爭議拖拉已久，因此他將投下贊成票。但他提到，強積金與長期服務金的退休保障功能有所重疊，當局沒有處理這根本性問題，過渡期結束後，僱主要承擔雙重開支，對他們並不公平，促請下屆政府檢視取消長期服務金的可行性。

【17:35】經民聯工業界（第二）議員吳永嘉強調應由政府、僱主和僱員共同承擔，取消對沖後側重由僱主「埋單」，稱今次是「強行通過」。他表示會投棄權票，並指今次是「含淚表決」。

經民聯陸翰民亦擔心初創年輕人的創業成本愈來愈高，認為政府需要關注，並提出強積金未能保障年輕人的退休、買樓上車等需求。陸瀚民亦認為，今次是「含淚表決」。

+ 1

【17:25】工聯會麥美娟批評，反對者不了解整個安排，製造恐慌稱員工「博炒」，又指條例是2025年才生效，「2025年經濟都仲唔好就大件事啦，咁無信心呀？我哋都要檢討下！」

她說政府的資助計劃複雜，需要對外解說。麥美娟明白中小企做生意困難，「但係咪壓搾僱員福利就可以改善營商環境呢？」她指僱員佔成本三份之一，涉及的1%開支只是很少，認為大家應關注如何改善營商環境，而不是壓搾員工。

麥美娟說，香港沒有完善的退休保障制度，特別是基層僱員，或需要申請綜援等社會福利，「開支又邊度嚟」。

【16:57】批發及零售界議員邵家輝引述調查指，90%受訪者反對草案，全部都是來自商界，支持的10%全都是工會或工會人士。他表示，如在員工能有長期保障、等到退65歲退休才能動用這筆長期服務金，在這情況之下不能對沖，他是支持的。但如僱員在65歲在被僱主解僱，或公司結業，就會出現問題。

他表示，長期服務金最高金額是39萬元，以前是18萬元。未推出強積金之前是有公積金，原意是僱主在長期服務金和遣散費之外，另外再為僱員供多一筆款項，令最終僱員退休後得到的金額多於長期服務金上限，例如為僱員供多40萬元。「如果同事真係退休前，公司不幸結業，同事會唔會同老細講，你幫我供咗40萬元，可唔可以再畀多18萬畀我呢？」他強調，這是政府要求的供款以外另外再供的款項，「你又點會喺公司最慘嘅情況之下，仲叫佢畀多18萬元？」他說，強積金實施後，其實是沿用這個方案，指這是當初可以對沖的原因。

他說政府的332億元支援計劃，首9年幫到很多，但整個商界每年為員工供款有300多億元，25年就有8,000多億元，認為332億元「幫到幾多大家心中有數」。

他又認為長期服務金上限39萬元，會引起勞資矛盾，指員工長期服務金達到上限後不能再加，認為如果僱員一直不轉工，長期服務金達到上限後就需要放棄累積上去，「呢個吸引力，你覺得夠唔夠呢？」

陸頌雄激動唱歌：取消對沖真的很興奮

【16:30】工聯會陸頌雄指，對於取消強積金對沖法案有機會在今明兩日內通過，情緒非常激動，形容是勞工界爭取權益的里程碑，並獻上一曲：「取消對沖真的很興奮，爭取20年懇請通過。」

+ 1

【16:05】紡織及製衣界議員陳祖恒表明反對草案，指對沖方案是政府當初推出強積金時，為了爭取商界支持而達致的共識，認為方案會提高商界的長期成本。對於政府「急就章」取消對沖，他和業界都表示可惜。

陳祖恒表示，政府財政上的「落水」程度難以抵銷在資助期完結後上漲的經營成本。他提到，有僱主可能會在轉制期前，先遺散旗下的員工，屆時或觸發大規模失業潮，另外僱主亦有可能改為聘請更多兼職、自僱人士，增加就業市場不穩定性，也可能有員工「博炒」以換取更多賠償。

【16:00】建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，個人雖然支持草案，但不滿政府的處理手法，要求政府好好解釋整個方案，特別是政府資助計劃的細節，指不少中小企僱主仍然有疑慮。

陳紹雄指「含淚支持」

【15:46】民建聯主席李慧琼表示，作為直選議員一定關注市民尤其基層勞工的權益，亦承諾市民，未來會監察新一屆政府繼續關心勞工政策。她透露，黨內就取消強積金對沖也經過熱烈討論，亦尊重黃英豪作為業界代表，須反映中小企的關注而投棄權票，但民建聯其他議員都將會支持條例草案。

+ 2

【15:30】進出口界議員黃英豪表示，進出口界對於現時匆匆通過有關修訂難以支持。他指，現時宏觀環境不宜處理爭議如此的法案，香港中小企業經營十分困難，世界銀行更預期全球中長期有滯脹情況，其中內地近年就著力於對中小企減稅減費上，「將蛋糕做大」。他再次指出，內地有近3億人口是「靈活用工」，僱主為規避福利保障而以另外形式聘用員工。他表明難以支持草案，將投棄權票。

【14:18】選委界陳紹雄表示，自己只是「含淚支持」條例草案，認為政府未有充份聽取商界意見，似乎是「數夠票就過」，希望日後方案可繼續完善。

【14:05】新民黨黎棟國指出，喜見政策糾纏十年後終於走到最後一步，不過他亦反映新安排「既冗長又官僚」，例如補貼分兩層、分20年遞減，希望局方日後執行時人性化一點，「唔係個個都好似局長（勞福局局長羅致光）你咁樣，有160 IQ」。他指香港是國際城市，不能只是停留在舊式資本主義，要達至公平社會，形容現時的方案「雖然不是完美，但可以接受」。

糾纏多年的強積金對沖取消，終有機會通過。（資料圖片）

【13:30】法案開始恢復二讀。法案委員會主席張國鈞報告委員會工作結果。他發言表述個人意見時表示，本屆政府公道而言，勞工政策都是成果豐碩的一屆。他指打工仔等待取消對沖已很久，但對沖令政策結果大打折扣，如果一個打工仔不幸遇上幾次對沖，到其退休時能領取的強積金已所剩無幾。他亦不相信員工會貿然冒風險去「搏炒」，影響工作紀錄。

【10:30】在會議開始前，工聯會於政府總部外請願，支持通過「取消對沖」法案，呼籲各界議員理性問政。

+ 4

據了解絕多數黨派支持 僅自由黨或投反對票

據了解，草案在議會通過機會較高，民建聯、工聯會、勞聯、實政圓桌和部份獨立議員都表明支持法案。不過，自由黨主席、立法會議員邵家輝預料該黨會投反對票，他指取消對沖後或會破壞勞資關係，包括可能部分有一定年資的僱員為獲長期服務金而「博炒」，也可能有無良僱主會逼走一些資深員工，逃避支付長期服務金。

邵家輝亦擔心，或有僱主會將僱員轉為合約或外判等，認為疫情下經濟不景，任何措施如果增加僱主經營成本，都可能會令部分商戶結業。工聯會立法會議員陸頌雄則指，勞工界要求取消對沖已有20年，也經歷兩屆政府的諮詢及研究，希望盡早通過修例，更好保障僱員。他相信取消對沖後勞資關係會更好，僱主為免有額外承擔，解僱員工前會審慎考慮，也不相信僱員為短期利益而「博炒」，因為會影響自己履歷。