版權條例修訂闖立會　狄志遠憂條文含糊　邱騰華籲展示新議會高效

立法會今日（8日）首讀及二讀《2022年版權（修訂）條例草案》。新思維立法會議員狄志遠稱，憂慮條例不清晰會影響言論自由，希望立法會召開公聽會，讓市民發表意見，又稱若果當局在解說期間能夠釋除市民疑慮，他會支持法案。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府先後兩次向立法會提交修例草案，但都因反對派議員「拉布」而胎死腹中，是嚴重落後於國際及香港發展所需。他指在「完善選舉制度」後，行政和立法機關回復理性互動，認為是適合時機重啟修例，認為新議會對有利發展的政策措施實事求是，並作出理性和高效的討論及支持，可向社會和國際間展示香港新制度的高效，預先對立法會的合作表達謝意。



新思維：若表達情緒被控 是言論自由倒退

新思維副主席黃俊瑯指出，第五波疫情期間有網民改歌諷刺，若果條例草案通過後，或令市民擔心誤墮法網，希望當局多加解說，強調新思維認為在保障版權擁有者權利的同時，也要保障言論自由。狄志遠說，香港生活較為沉悶，透過言論和公開平台諷刺時弊是很常見的做法，若市民表達情緒都會被控、渠道被封，是言論自由的倒退。

政府表明不會就條例中的「批評、評論、引用及報道和評論時事」的豁免範圍下定義，狄志遠認為，政府應明確定義六大豁免範圍，因為當條例含糊時，市民便會小心處理，最終變成自行控制和監管，扼殺言論和創作自由。他說，目前不定義豁免範圍，只由法庭作出決定的做法社會成本太大，政府應列出指引，讓市民知道空間有多大。

邱騰華嘆兩度因反對派「拉布」胎死腹中

邱騰華在立法會動議二讀法案時表示，政府自2006年起已進行過三次大型諮詢，目前的建議以2014年修例版本為基礎，由政府、立法會、版權擁有人、版權使用者等經多年討論達致較為廣泛共識，已經平衡了不同持份者權益。

他又稱，法案建議豁免戲仿、諷刺、營造滑稽及模仿，評論時事，以及引用版權作品三大類別的使用；同時修訂和擴闊某些現有版權豁免範圍。