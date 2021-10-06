施政報告2021︱「網絡23條」下屆立會重啟　林鄭：強化知識產權

特首林鄭月娥今日（6日）公布新一份施政報告，其中提到計劃重啟修訂《版權條例》工作，目標是在下一屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。《版權條例》修訂過去被坊間戲稱為「網絡廿三條」，限制轉播侵權作品，由於二次創作或翻唱作品都未獲豁免，被質疑影響言論自由、政治爭議過大而擱置。



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或影響「惡搞」諷刺政府二創作品

林鄭月娥提到，《十四五規劃綱要》首次提出支持香港建設區域知識產權貿易中心。特區政府會從多方面推動香港知識產權貿易發展，包括提升知識產權署的實質審查能力，以進一步推廣和發展「原授專利」制度，以及與內地當局研究把《專利合作條約》的適用範圍擴展至包括「原授專利」制度，和把其他主要知識產權國際條約適用於香港。

其中，她指出：「特區政府亦會強化知識產權制度，以及加強推廣、教育和對外合作。其中，我們計劃重啟修訂《版權條例》工作，就更新版權制度以配合數碼環境展開公眾諮詢，目標是在下一屆立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。」

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民主派拉布下流產

政府曾推出《2011年版權（修訂）條例草案》，規管任何人在YouTube、facebook等所有電子傳播方式，轉播侵權作品。但由於二次創作或翻唱作品都未獲豁免，或影響網上一些「惡搞」諷刺政府的二創作品，政府亦可以繞過版權持有人作檢控，被指有礙言論及創作自由，被坊間稱為「網絡廿三條」。政府及後擱置條例，並在2014年重提。

《2014年版權修訂條例》雖稍微「減辣」，把戲仿、諷刺、滑稽、模仿、評論時事等納入豁免範圍，但翻唱歌曲、改詞創作仍不獲豁免，續遭社會反對，而當時立法會內的泛民主派「拉布」3個月，經歷多次流會。時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑曾舉辦四方會談，與「鍵盤戰線」等關注團體商討，但未能達成共識。其後在建制派離場下，立法會於2016年4月表決通過休會待續議案，令有關修例在該屆立法不再推出。

商務及經濟發展局局長邱騰華本月接受有線電視訪問時，表示會重推《版權修訂修例》，指因應國家十四五規劃，香港要成為區域知識產權貿易中心，而修改選舉制度後，認為創造了立法環境，政府應把握機會修例。