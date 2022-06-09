取消強積金對沖三讀　梁子穎稱糾正制度錯誤：無良僱主先賺盡分毫

立法會昨日（8日）二讀通過取消強積金對沖安排的條例草案，今日料將三讀表決。工聯會立法會議員梁子穎於港台節目上表示，取消強積金對沖只是糾正過往制度錯誤，認為打工仔不會為取得遣散費而「博炒」，無良僱主才會想方設法賺盡一分一毫。



梁子穎指，取消強積金對沖其實只是糾正之前的制度錯誤，他認為長期服務金、遣散費的制度本身存在多年，看不到僱主為何一取消強積金對沖，就會有更大機會倒閉，又認為商界在經濟環境遇到挑戰時，需要的是透過新想法，確保企業生存運作，而非只是從打工仔身上「慳盡」一分一毫。他又認為員工「博炒」取遣散費的問題並不存在：「無良僱主先會諗呢啲方法！」他說不少打工仔本身都想要穩定的工作，是否轉換工作，一切都視乎公司內部機制是否完善，足以留住人才。

自由黨主席邵家輝則重申，現時經濟環境下不少企業結業，不是一個合適時間處理取消強積金對沖安排；而日後長期服務金最高金額是39萬元，或有部份人會「吼住」這筆錢，可能引起勞資矛盾，關注政府日後能否調低。他又認為，「博炒」問題日後有機會出現，重提過去提出的例子，兩名年資類似的員工如果有意轉工，如以被解僱方式離職，可以額外多拿一筆遣散費，「不拿白不拿」，僱主為避免爭拗，或會將僱員轉為合約制或自僱。