取消對沖︱立會72票通過、5票反對　邵家輝：信議會仍可表達意見

立法會今日（9日）以72票贊成、5票反對、12票棄權，通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，即取消強積金對沖安排。根據現時方案，政策最快可於2025年落實生效，政府會向僱主提供為期25年、涉及332億元的補貼，其後才全面退場，由僱主獨立承擔長服金及遣散費的開支。



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邵家輝：相信五光十色議會仍可表達意見

昨日立法會已二讀通過草案。在今日全體委員會階段，僅自由黨邵家輝一人發言。邵家輝在三讀階段，再次提出觸發勞資矛盾的風險，又指只有一個期望，希望勞工界想法正確，對沖取消後不會出現僱員「博炒」情況：「希望你哋係正確，我嘅睇法係唔正確」。邵指在「愛國愛港」的立法會內，議員很融洽，但相信五光十色的議會仍可表達意見。

盧偉國：通脹都追不到 政府補助不如公積金

經民聯主席盧偉國則表示，商界已發表需要發表的意見，又引述已故歌手陳百強《眼淚為你流》的歌詞，輕唱兩句：「眼淚在心裡流，苦痛問你知否。」不過他在唱出之前一時忘詞，反問黨友林健鋒「係咩歌詞」，引起哄堂大笑。

盧偉國稱，強積金推行後跌入低息周期，僱主僱員的供款不單得不到預期回報，有時連通脹也追不到，建議政府與其用300多億元補助僱主取消強積金對沖，倒不如成立中央公積金。

陸頌雄：經濟同勞工權益兩樣都要！

工聯會陸頌雄指，立法會這兩日的討論沒有劍拔弩張，大家議事論事，相信未來最重要的是全局觀，香港把握國家發展機遇，有信心經濟發展愈來愈好，「經濟發展同勞工權益呢兩樣嘢，我哋唔係小朋友，唔需要做選擇，兩樣都要！」

工聯會會長吳秋北在通過後表示，取消強積金對沖是勞工界及工聯會爭取逾20年的目標，感謝各界體恤勞工界，但認為今次安排仍有不足，例如要待2025年積金易平台搭建完成後才能落實，非常荒謬，政府難以自圓其說。

工聯會理事長黃國稱，今次獲72票支持通過，反映法例獲得大部分議員支持，不同背景的立法會議員超越界別狹窄利益，為香港整體利益着想。陸頌雄稱，未來會密切監察積金易平台的搭建進度。