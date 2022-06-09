林鄭稱去意早決：言行足證「諗住走」　卸任後繼續說好國家故事

特首林鄭月娥今日（9日）出席任內最後一次立法會答問會，期間多名議員問及快將離任的她感受如何，以及離任後的計劃。林鄭笑言，自己一早已決定不競逐連任，如果有觀察其言行「就知呢個人諗住走」，去年施政報告已有端倪。被多次問到離任後工作及對下屆政府的提點，林鄭表明「不在其位不謀其政」，因此不會評論下屆政府的工作，但有兩件事會做，包括協助公務員培訓及繼續說好國家故事。



+ 1

「不在其位不謀其政」 但會說好國家故事

選委界議員蘇長榮提到，林鄭月娥化解了香港前所未有的危機，相信香港人會感恩這份功德，問及她對新一屆政府施政有何告誡，以及接下來會否繼續在國家及香港事務發光發熱。

林鄭指：「我係一個信奉『不在其位不謀其政』嘅人，所以對下一屆政府嘅施政，係唔會有任何評論。」但她提到有兩件事可以做，擔任公務員四十多年，差不多所有崗位都做過，十分樂意在公務員培訓方面分享經驗。另外她2016年爭取故宮博物館落戶香港，曾承諾中央要說好故宮文化、中國的國家故事，因此有關這個範疇的事務相當樂意參與。

另一選委界議員謝偉俊向林鄭表示「多謝你42年為香港服務，鞠躬盡瘁，下一句我就唔講喇」，建議對方檢討第5屆特區政府功過和歷史經驗，分享給大家，尤其她說過「官到無求膽自大」。林鄭笑指，很多人以為她會提及5年功績，但覺得自己評價自己功績沒什麼意思，所以不打算具體回應，但當然認為有改善空間，例如有關架構重整。

承認現屆無做好公關宣傳

林鄭希望有更多有志者進入管治架構，尤其現時熱廚房已大大降溫。另外，坊間時常批評政出多門，沒有統籌，她去年施政報告已建議設計更多專職專責單位；最後也是最弱的一環，即沒有好解說、宣傳、公關，她承認這是現屆政府的「過」。

提到去年的施政報告，林鄭更指：「如果仲有人懷疑，我唔係已經一早決定咗唔參選嘅呢，其實你只要睇返過去一年嘅工作、言行，其實你就知呢個人已經係諗住走架喇。」