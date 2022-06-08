林鄭出席體院新大樓奠基　自認冇恆心做運動　向羽毛球波友道歉

特首林鄭月娥昨日（7日）出席體育學院新設施大樓奠基典禮，她致辭時表示公務繁忙，加上她不是個有恆心做運動的人，令到羽毛球波友陳念慈及倪文玲失望，更當眾向陳念慈講「對唔住」，引發台下一陣笑聲。林鄭還叫運動員不要忘記她這個好朋友，希望當她未來重新做運動時，大家願意當她的教練。



特首林鄭月娥（右二）昨日下午出席體院新設施大樓奠基典禮。她與署理民政事務局局長陳積志（右一）、體院董事局主席林大輝博士（左二）和體院院長李翠莎博士（左一）在揭牌儀式合照。（政府新聞處）

去年東京奧運，港隊取得歷史性1金2銀3銅的佳績，特首林鄭月娥當時宣布要加快體院新設施大樓的計劃，整項工程耗資10.4億元，期望可以趕及在2024年的巴黎奧運前落成。她昨日出席新設施大樓的奠基典禮，坦言可能是她特首生涯最後一次出席體育界的盛事，致辭時回顧她與香港體育界及運動員多年來走過的路。

特首林鄭月娥出席體育學院新設施大樓奠基典禮。（政府新聞處）

林鄭由廿多年前出任社會福利署署長起，接觸香港的體育發展事務，爭取撥款5000萬成立「香港展能精英運動員基金」；到2006年出任民政事務局常任秘書長，她負責體育政策，並參與籌備北京奧運馬術比賽。她笑言：「我完全明白做運動的好處，但礙於公務繁忙，從來不是一個有恆心、定期做運動的人，所以令到我的羽毛球波友陳念慈及倪文玲非常失望。」她之後問陳念慈是否在台下，並向她說了句「對唔住」，引發台下一陣笑聲。

在東京奧運期間，特首林鄭月娥與時任民政事務局長徐英偉，與香港體育學院主席林大輝及院長李翠莎，觀賞直播賽事。（資料圖片/張浩維攝）

她表示在位期間一直大力支持運動員的精英體育發展，「我現在可以告訴大家，我早於2019年初已經指示民政事務局洽商政府斥資購買2020年東京奧運會的轉播權，就是預先為香港運動員投下信心的一票。」對於原定今年舉行的杭州亞運延期，她表示政府會留意住最新的消息，適時在精英資助制度下作出彈性安排。

林鄭答謝香港運動員的努力，還叫大家不要忘記她，並教她做運動。她說：「我亦希望香港運動員不要忘記有我這個好朋友，繼續請我觀賞你們的賽事，繼續請我出席你們的慶功活動，分享大家獲得努力成果的喜悅，到有一朝我願意重新做運動時，亦請大家當我的教練。」