疫情｜確診個案急增議員憂大爆發　倡安心出行「轉色」助斷傳播鏈

新冠疫情有捲土重來之勢，昨日（10日）新增672宗確診個案，較5月底明顯大幅上升。有立法會議員擔心第六波疫情「好快殺到」，建議「安心出行」設有不同顏色標示，若曾到過爆疫地點就會轉紅色，進行核酸檢測後始會回復正常顏色，認為可以有效阻斷傳播鏈。



商場和食肆均設有二維碼，供市民使用「安心出行」，例如朗豪坊。（資料圖片/鄭子峰攝）

每日對比強檢名單如吻合即轉紅色 強檢結果陰性可復常

近日確診個案達到600多宗，昨日就有672宗，對比上星期五（3日）的499宗，以及兩星期前5月27日的250宗，可見個案上升勢頭之猛。

有立法會議員擔心第六波不久將會爆發，提出應該盡早採取科技應對，為「安心出行」增添「轉色」提示功能。該議員指，「安心出行」紀錄了市民出入場所如食肆的日期和時間，如對比政府每日更新的強檢通知後，市民需要到指定地點進行核酸檢測，「安心出行」系統的二維碼就會自動轉為紅色，待強檢有陰性結果則自動轉為正常顏色。

回港易已採用相關技術 亦不涉私隱問題

他表示，相關技術早已在「回港易」上採用，回港易正常通行為綠色，但當持有者不合資格，例如未能出示有效核酸檢測陰性證明，二維碼就會轉成粉紅色，認為此技術套用在「安心出行」內並不困難。

至於市民擔心「安心出行」加入追蹤功能涉及私隱問題，該議員引述個人資料私隱專員鍾麗玲指，如果公眾或社會利益有關的健康事宜，而加入追蹤功能，是可獲豁免。

事實上，該「轉色」功能建議是對比「安心出行」紀錄與需要強檢的處所名單，如果吻合就會轉為紅色，並不會追蹤使用者前後到過的場所，即可以不具備追蹤功能。

議員認為，若「安心出行」設「轉色」功能，食肆為免在店內傳播，會堅持不讓顯示為紅色的客人入內，可大力阻斷轉播鏈。（資料圖片/莫家文攝）

食肆為免傳播不讓進入 料大幅減少傳播鏈

該名議員憂慮，年初第五波爆發時，受感染的市民抗體水平開始下降，近日出現二次感染個案，種種跡象顯示第六波可能很快爆發。他又引述港大醫學院院長梁卓偉5月中警告，將會短期內爆發第六波疫情，「專家一早講咗，係有人唔信之嘛！而家病毒繁殖率超過1（昨日港大數據為1.7588，即每1人可傳染約1.76人），即係話可以幾何級數增長！」

該議員相信「安心出行」修改並不困難，疫情亦迫在眉睫，而「安心出行」顯示不同顏色的做法，可以大幅減少傳播鏈。「唔係話怕政府罰款、坐監，而係『二維碼』紅色的話，食肆唔敢畀你入去堂食，因為怕會傳播。」