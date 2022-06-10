強制檢測︱38處所上榜　涉將軍澳坑口壽司郎及譚仔三哥米線9食肆

新冠病毒疫情反彈，食物及衞生局今晚（9日）公布最新強制檢測公告，共38處指明地點上榜，包括9間食肆及29幢住宅。食肆當中，包括經常排長龍的將軍澳坑口厚德邨TKO Gateway的壽司郎，鄰近的明德商場譚仔三哥米線也上榜，患者光顧時間同為6月6日下午2時至4時前；上榜的尚有西貢及屯門各三間食肆，包括西貢WM酒店的WM咖啡廳，以及屯門肯德基家鄉雞及吉野家等。

住宅方面，亦有不少豪宅上榜，包括灣仔告士打道212號尚匯、尖沙咀漾日居7座及油麻地御金．國峯3座等；屯門良景邨良偉樓則因污水樣本檢測呈陽性，同樣被納入強制檢測公告中，為覆推強檢以來首宗。



今日共有37個處所因陽性檢測個案曾到訪及1個處所因污水樣本檢測呈陽性而被納入強制檢測公告中，當中包括9間食肆及29幢住宅，曾於指定時間到訪例表中處所的市民需在6月11至12日期間進行強制檢測。

▼6月10日強制檢測公告▼



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西貢WM酒店內WM咖啡廳等3食肆上榜

上榜食肆當中，包括Staycation新熱門西貢WM酒店的WM咖啡廳，於6月6日早上7時30分至9時30分期間曾到訪WM咖啡廳的市民就需要進行強制檢測；同在西貢的海旁廣場Little Cove Espresso和福民路貢串也上榜，確診患者在6月5日光顧，分別為當日14:30至 15:45，和晚上20:15至22:45。

另外將軍澳坑口有兩間食肆都納入強檢，一是厚德邨TKO Gateway西翼1樓的壽司郎，曾於6月6日下午2時45分至3時45分期間在場人士需進行核酸檢測；另一是明德商場地下譚仔三哥米線，涉事為6月6日下午2至3時。

肯德基家鄉雞和吉野家各一屯門分店納入強檢名單

屯門也有三間食肆納入強檢，為屯門三聖邨熟食亭南記海鮮飯店、門巴黎倫敦紐約戲院購 物中心地下肯德基家鄉雞和屯門時代廣場南翼吉野家。餘下一間觀塘創紀之城 APM廣場的PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet。

御金．國峯及漾日居各一座居民要檢測

而住宅方面，有不少私人住宅上榜，包括灣仔告士打道212號尚匯、銅鑼灣華倫街9號瑆華；九龍區則有尖沙咀漾日居7座及油麻地御金．國峯3座；以及新界區的大圍名城2期2座和將軍澳君傲灣3座等。

另外，屯門良景邨良偉樓則因污水樣本檢測呈陽性，同樣被納入強制檢測公告中。市民如於6月4日至10日期間曾身處指明場所超過兩小時便需要接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月11日)▼



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食衞局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。