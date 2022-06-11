粉嶺「傻媽流浪貓狗之家」被逼遷　劉國勳跟進視察新選址

粉嶺有個「傻媽」Annie，2017年放棄原本工作，獨力一人開設流浪貓狗收容所。新冠疫情之，「傻媽」遇上財政難關，最近更因業主之間的糾紛，而要在7月19日之前搬離現址。



民建聯新界北區立法會議員劉國勳，今日（11日）與Annie視察兩幅土地，看看是否適合讓超過100隻流浪貓狗「落腳」。



+ 2

2017年起獨力營運

《香港01》早前報道，「傻媽」Annie自2017年起在粉嶺租用1.2萬平方呎的土地，開設「傻媽流浪貓狗之家」。她原本任職酒樓經理，放工常會餵飼流浪貓狗，後來意識到不能單單餵食，而是要救回、絕育和放回。其後Annie要照顧的流浪貓狗愈來愈多，毅然辭職一手一腳建立「傻媽流浪貓狗之家」，現時照顧83隻狗、22隻貓。

過往Annie會「炒散」和提供上門寵物美容服務，增加收入以維持經營，但疫情打擊令她少了兼職，收入受到影響。最近場地業主之間更發生糾紛，Annie需要在7月19日前遷離現址。

熱心人士主動提供協助

劉國勳一直跟進事件，今日和Annie視察北區的兩塊土地，看看地理位置、交通配套等，是否適合用來設置「傻媽流浪貓狗之家」。

劉國勳5月底呼籲有心人提供土地，亦願意義務提供土地改劃等支援，至今收到不少人士主動聯絡。如果地點合適，他將會協助展開規劃申請及地政程序。

除了土地外，劉國勳亦收到不少人士主動聯絡，希望提供各方面的協助，他表示十分感動，亦是對Annie的很大鼓勵。