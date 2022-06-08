「傻媽」辭工用強積金救貓狗　狗場捲土地糾紛被逼遷下月需撤離

貨倉狗、大埔圍頭村毒狗事件、粉嶺「地獄狗場」……香港流浪動物眾多，一些有心義工不惜花盡家財、勞心勞力開設收容所照顧動物。位於粉嶺的「傻媽流浪貓狗之家」，多年來救下了不少貓狗，現時正在收留的有105隻動物，但近日因業主之間出現糾紛，場主被要求在下月19日前，帶同場內所有動物遷離土地。狗場負責人Annie坦言，平日經營和照顧動物已經不易，近數月更需向寵物店「賖糧」應付龐大的糧食開支；距離逼遷日時間緊逼，Annie表示，雖然連日來四出另尋土地，但仍未能找到適合的場地，而風季、雨季又即將來臨，她現時只感到徬徨、擔心。

攝影：梁鵬威



由於每日長時間悉心照顧，Annie單憑狗吠聲已分得出，是哪一隻正在「扭計」。（梁鵬威攝）

「『抱抱』以前畀人打到重傷、冇咗右眼，『貝貝』就長期抽筋、雙眼失明，『花花』同『南南』係南華甫毒狗事件中生還嘅，『潮州三寶』就喺青衣貨櫃倉救返嚟……」Annie熟悉地介紹場內每一隻狗的來歷、習性，由於每日長時間悉心照顧，單聽狗吠聲她已分得出是哪一隻正在「扭計」，「呢兩隻因為太乖、看唔到門口，人哋咪唔要。」

這些有着「心型pat pat」的唐狗現時肥肥白白，其實每隻都有令人難以想像的悲慘身世。生而為唐狗，牠們大部分都沒有如名種犬般被主人捧在手心疼錫，更甚者有些被人打到前、後腳至今仍有傷患，有些則因過往照顧不周，有長期皮膚病和「花柳」等疾病，也有些患有長期病，會不定時抽筋發作。Annie坦言，場內可以吸引人來領養的狗不多，但正因如此，這些「老弱殘兵」更需有人照顧。

這些有着「心型pat pat」的唐狗現時肥肥白白，其實每隻都有令人難以想像的悲慘身世。（梁鵬威攝）

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人稱「傻媽」的Annie，自2017年起在粉嶺開設「傻媽流浪貓狗之家」，租用面積約1.2萬呎的場地。她在古洞一帶居住，原本任職酒樓經理，放工後常會到附近餵飼流浪狗和貨倉狗；後來她意識到，單靠餵食不是辦法，應該要做救狗、絕育和放回。Annie愈救愈多，家中700呎一度「籠疊籠」養了41隻狗，但做法並不符合她想狗狗自由、快樂的初心，於是她毅然辭工，開始一手一腳由荒地打造狗場，又為了省錢自行運送建材入村、鋤平地面和除草等，「周身傷」之餘，Annie更動用了強積金來為狗場進行擴建。

Annie每日7時起床照料動物，餵食、遛狗等已花上不少時間，但她仍會上山餵飼其他流浪動物。（梁鵬威攝）

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獨力一人打理狗場 每月糧食支出5萬元

現時場內有83隻狗、22隻貓，Annie每日7時起床照料動物，餵食、遛狗等已花上不少時間，但Annie仍會上山餵飼其他流浪動物。她坦言，場地只有她一人打理，經營並不容易，每月單是動物的糧食已要5萬多元，還未計算不固定的醫療費用。Annie指，過往她會炒散、上門寵物美容等以作幫補，疫情下少了兼職，Annie只好向寵物店「賖糧」，待收入較好時再還款。而近日更傳來噩耗，因場地的業主之間發生糾紛，他們在5月30日通知Annie，要她在7月19日前撤離現址，「（搵新場地）好困難，因為呢度（新界東北）發展多咗，啲業主亦先入為主，覺得狗場好邋遢會有好多問題。」

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百多隻動物去向未明 盼於北區找到合適土地安置

Annie又指，風季、雨季即將來臨，屆時搬遷、建設等「咩都好難做」，如同子女般的100多隻動物去向未明，她現時只感到「好憂鬱」、「好徬徨」；期望有心人能助她在粉嶺、打鼓嶺或沙頭角等找到有8,000至1萬平方呎的合適土地，讓她在安置場內的動物之餘，亦可以繼續餵古洞等附近一帶的社區貓狗。她又批評，政府並沒重視對待流浪動物，例如新界東北發展中沒有完善的安置政策，「人就可以有賠償、上樓，狗呢？啲人繼續移民、棄養，救得幾多？」

立法會議員：北部都會區發展將有更多流浪貓狗流離失所

立法會議員劉國勳近有亦有到訪「傻媽流浪貓狗之家」了解情況，並表示將會幫忙跟進土地規劃上的問題，向地政署申請短期豁免構建物許可，以及向漁護署跟進動物寄養所的事宜。他又認為，新界北部都會區發展時，將有更多流浪貓狗面對流離失所的問題，而政府規劃時應有全盤計劃處理如何安置動物。劉又表示，希望私人土地業主將暫時未有用途的土地捐出，與有心人士一同打造「毛孩版過渡性房屋」，解決其居住問題；如有地主願意捐出土地，他願意義務協助所有土地規劃申請、處理地政署的短期租約豁免及所有技術意見。