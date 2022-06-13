回歸25周年｜議員牽頭辦「元宇宙歷程展」　虛擬實境觀賞回歸歷程

立法會議員吳傑莊、李鎮強及劉智鵬今日（13日）聯同香港青年學生動力和香港基本法教育協會舉辦記者會，介紹元宇宙《香港回歸廿五歷程展》展覽活動，透過創新科技，讓市民以虛擬實境（VR）的方式，不受地域和空間限制，在網上重溫回歸25年的重要時刻。



收集青年建設香港願望

發布會以短片形式導賞展覽，元宇宙展覽廳分為「2」和「5」兩個展館，除了象徵回歸25周年外，「2」字形展館代表「歷史」，以圖文方式展示國家憲法、《基本法》及「一國兩制」誕生，以及香港由1997年回歸至今每年發生的重大事件，共約80件展品；「5」字形展館則代表「未來」，將會展示80張由年輕人拍攝的照片，而該批照片將由元宇宙「身邊的人和事」手機隨手拍攝影比賽中挑選，青年人可利用手機隨心拍攝身邊富香港特色的人和事，發掘日常生活中易被忽略卻又能引起共鳴的香港情懷，藉此展現香港人對未來的期盼。

同時，元宇宙展覽廳內將設有「簽名牆」，攝影比賽的參加者可以留下祝福香港的語句慶賀回歸。

有份策展的劉智鵬指，以往光是跑場地都「搞到一頭煙」，在元宇宙的大趨勢下未來的展覽可能兩三天就能完成策展；李鎮強亦同意展覽可以追上時代的步伐，在網上舉辦也能有親歷其境的體驗。

元宇宙歷程展由6月27日起正式開幕，展覽為期3星期至7月15日，費用全免，同一時間可容納500人瀏覽，吳傑莊期望能吸引15萬人次到訪瀏覽，而展覽每天下午均會舉行有獎問答遊戲，優勝者可獲議員親挑書籍以兹鼓勵。