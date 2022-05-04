吳傑莊開設「元宇宙議辦」　虛擬實境解答市民查詢︱政壇諸事町

立法會選委界議員吳傑莊今日（4日）向傳媒介紹其「元宇宙議員辦公室」，透過新科技，建立一個虛擬實景的議員辦公室，線上解答市民查詢，再加上虛擬演講廳、藝術展覽室等，建立多方位的議員服務平台。市民也可透過VR眼鏡，進入一個虛擬小城市，更有立體感地接受議員服務。

他更透露，下一步將會研發人工智能（AI）技術，歸納並解答市民的查詢，再提升服務效率。



新穎方式接觸市民：相信青年會感興趣

吳傑莊形容「元宇宙」並非什麼新題材，目前全球範圍內有很多相關投資機會，他今年4月在葵涌邨開設地區辦事處後，一直有思考如何接觸更多市民，希望利用科技建設，以更新穎的方法接觸市民，尤其年輕一代。因為年輕人可能因為各自有工作，未必能親身到辦事處求助。

吳傑莊的科技顧問彭宗欣解釋，「元宇宙」現時並沒有百分百統一的定義，但簡略而言是總結並集合眾多前端科技，讓用家有全新體驗，這類虛擬世界在過往多見於電子遊戲，但隨著科技發展，可以更廣泛運用在公共服務上。他展示一塊模擬的地皮，內有議員辦公樓、畫廊、數碼互動室及演講廳等。

現時該議員辦公室最多可容納100名市民同時在內；演講廳設計類似戲院，目前暫時沒有「活動」，但只要吳傑莊認為有需要，可以在內舉辦線上的演講；數碼互動室內則有一些吳傑莊發言片段，用家「行」得愈接近屏幕，聲量會愈大，顯示立體感。他指這種方式可以不受疫情影響，年輕且創新，相信不少青年人會有興趣。

即場演示解答市民提問 以機械人身份登場合照

吳傑莊即場演示透過「元宇宙」解答市民問題，有市民向其地區議員辦事處查詢有關疫苗通行證事宜，吳收到問題後，透過網上成功聯絡議辦，虛擬辦公室內有名為Johnny（吳傑莊英文名）的電腦機械人。吳傑莊透過語音發言，解答該市民的查詢，隨後吳、議辦職員和該名求助市民透過機械人合照。此外為響應五四青年節，吳傑莊透過議辦邀請青年人參加攝影比賽，並將作品放在畫廊中展覽。

吳形容，這種「元宇宙」模式做到一些現時常用的視像會議軟件做不到的事，例如開會時可讓參與者分組討論、舉行多人演講等：「海外有些人利用這些技術，搞一場1,000萬人同時聽的演唱會，真人演講都做不到這回事」。他指這個「元宇宙議辦」目前已經上線可以投入使用，有興趣的市民可以聯絡其議辦，試用這些服務，技術會持續改善、與時並進。

他強調，這不代表他否定傳統的議員服務方式，親身到地辦、以電話或WhatsApp回覆查詢等方式會繼續做，但現實上議員並不可能時刻留在地區辦事處，所以希望提供多一種途徑，讓有興趣的市民透過虛擬方式進入地辦尋求議員服務。吳傑莊指，人類科技會不斷進步，社會的接受程度也一樣，「正如一百年前很多人不敢乘飛機，今日已經普及了，新科技總是要有人負責先行」，希望以這個「元宇宙議辦」為試點，將來利用更多科技服務市民。

正研發AI「分身」解答市民疑問

被問到這種方式與傳統議辦服務的分別，吳傑莊指，市民可以更有第一身感覺和立體感，透過手機或VR眼鏡與他見面，而且演講廳、攝影展等元素可讓服務更多元化。至於服務效率上有否提升，他表示，當然不可能24小時全天候工作，市民需要服務時也需要預約，按議員本人的日程解答市民問題。

不過他透露，目前議辦正在研發人工智能技術，期望稍後可再提升服務：「如果有一些問題是類近的，之前有市民問過的，系統可以幫我辨識分類。到時就真的可能『分身』，有『100個我』，同時為100位市民服務。大家會見有一個『機械吳傑莊』在說話，而且會有不同語言版本，協助少數族裔等使用不同語言的人士。」