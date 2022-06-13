西九文化區｜唐英年：十年前早知會「破產」　探可持續方案壓開支

立法會民政事務委員會今日（13日）召開會議，署理民政事務局局長陳積志、西九文化區管理局董事局主席唐英年、行政總裁馮程淑儀等人出席，匯報管理局重點工作和西九文化區的年度整體發展。

多位議員關注管理局的財政狀況和人才培訓問題，唐英年指，10年前已知道即使獲立法會批出216億元撥款仍會「破產」，管理局採一步一腳印的可持續營運方案，盡可能壓縮開支，期望日後能更大力度支援文化藝術在教育和本地藝術團體的發展。



唐英年：高鐵遲了交還地皮7年

唐英年指，西九文化區出現資金流嚴重錯配，租賃予高鐵的地皮原本屬管理局的「賺錢項目」，計劃在地皮上興建酒店、商廈等高增值項目，但高鐵最終遲了七年才交還地皮，令他們未能在期間動工，沒有收入卻持續支出。

馮程淑儀表示，疫情持續令西九的所有文化藝術場地須不時關閉，而零售、飲食和消閒設施的營業時間亦因社交距離措施而縮短，疫情對管理局的財務狀況造成不利影響，與原先的財政預算比較，管理局於2021/22年度的營運收入下跌近六成，即由2億4000萬元降至1億元。

香港故宮下月開放 馮程：門票收費合理

位處西九文化區內的香港故宮文化博物館，下月2日開放予公眾入場，馮程淑儀指，博物館的開幕展覽將展示914件來自故宮博物院的珍貴文物，其中166件為一級文物，另有13件展品來自巴黎羅浮宮。故宮文化博物館首年逢星期三免費入場，她預計全年有52.4萬人次免費入場參觀常設展覽，佔首年所有門票35%。故官博物館的門票將於明天在網上中央平台公開發售。

立法會議員陳穎欣關注門票收費問題，她指北京故宮博物院有旺、淡季收費之分，門票亦較香港故宮文化博物館便宜。馮程淑儀回應指，在門票定價有參考北京故宮，常規門票價格比北京故宮為低，又認為香港四季都非常適合觀賞展覽，加上香港故宮有特別展覽供參觀者欣賞，認為門票定價合理。

陳凱欣又指，留意到去年M+僅收得10名實習生，認為西九文化區擁有國際級的硬件配套，亦應考慮到培育本地藝術人才，令本港文化藝術得以持續發展。馮陳淑儀回應，M+的實習計劃為期一年，是一項深度實習計劃，正考慮在下年度增至15個名額，她補充在每年夏季期間也有招募短期的暑期實習生，體驗不同崗位的工作。