香港故宮開幕｜西九行政總裁：票價物超所值　冀彌補故宮3成開支

香港故宮文化博物館昨（7日）宣布，將於7月2日正式開幕。標準票價為50元，特別展覽收費為120元，學生、長者及殘疾人士等則可享半價。門票由6月14日起公開發售。此外，為慶祝開幕，首12個月內公眾逢周三可經網上預約，免費進場參觀。



西九管理局行政總裁馮程淑儀今早（8日）出席電台節目表示，以50元作為標準票價屬「物超所值」，因1至7號館已能觀賞到914件展品中的768件，而8及9號館作為特別展區將展出35幅書畫，由於書畫只能展出一個月，加上運費及保險費高昂，因此定價120元，希望幫補少少，平衡博物館開支。



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馮程淑儀今日在港台節目《千禧年代》表示，現在博物館仍在密鑼緊鼓準備，而部份展品仍在運送當中。她指，預計每日最多可接待7,000人，惟受疫情及社交距離措施影響，開幕首月應只能接待5,000人。

館內100件展品是一級文物

她又指，曾有人將香港故宮文化博物館的票價與其他博物館，甚至是北京故宮博物館作對比，但她指應該用1至7號館並以其50元標準票價作比較才合理，認為是「物超所值」，因市民已可飽覽768件珍藏展品，其中100件展品更是一級文物。

至於特別展區，每日只會開售30%門票。馮程淑儀表示，展館內的35幅書畫皆非常珍貴，由於書畫曝露在燈光及空氣的時間有限，一個月後就要運返北京，書畫的運費及保險費高昂，「全球甚至冇一間保險公司肯承保」，後來經過多方洽談下，才有人願意接手。她指，希望在門票方面可幫補少少，平衡博物館開支。

香港故宮在6月7日公布票價安排，以及提供購票攻略建議。（陳淑霞攝）

稍後會與北京故宮博物院就文創產品作版權商討

她坦言，西九的財政狀況嚴峻，過去僅靠政府在2008年的216億元撥款興建衆多文化設施，故希望博物館入場費能彌補故宮約三成的開支。她亦為博物館箣劃了長遠的開源方案，希望開發文創產品，稍後將會與北京故宮博物院做版權商討， 亦希望開發本土、以香港藝術家設計與故宮相關的文創產品。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片 / 余俊亮攝）

▼6月7日．西九文化區公布香港故宮7月2日開幕▼

