離任不評政策　林鄭：過往不斷升官難做到　今次離開就係離開咗

特首林鄭月娥今日（14日）出席任內最後一次行政會議例會，她會前見記者，被問到卸任後會否再評論自己提出的「北部都會區」等政策。林鄭重申，離開崗位後就不會評論之前的工作，並解釋過往幾十年做不到，是因為公務生涯「愈做愈高級」，離開舊崗位後都會重新管理所在的舊部門，如升任政務司司長及特首。

林鄭明言離任特首後不會評論政策，但如果有學校邀請進行一些教育工作，她會考慮。



▼林鄭月娥出席任內最後一次行會前見記者環節▼



+ 4

出席最後行會 未來願伴學生遊北都會

林鄭指，不在其位就不會評論工作，過去幾十年風格一直如是，但笑指「不過呢種情況往時好少出現，因為本人過去40年每一次愈做就愈高級，所以我係可以管返下面嗰啲工作，所以作為政務司司長或者行政長官，我對於發展局嘅工作都係非常之上心。」不過，她指今次「離開咗就係離開咗」，不會為下屆政府就每一個政策提意見。

不過，她指若有學校特別是青年人，日後想了解當初她提出「北部都會區」有什麼原因和考慮，甚至想考察北部都會區的美麗風光，她或許會考慮出席，但都會低調進行。

於記者會最後，林鄭被問到任內最大的成就和最大犧牲，她一律拒絕回應，指今日並非合適場合，但過去的周末以及未來數天都會有幾場傳媒訪問，可以參考這些內容。她最後祝願各傳媒朋友往後工作順利、身體健康。主持記者會的特首辦助理處長（傳媒）吳梓聰也向記者告別：「今日嘅記者會到此為止，我哋後會有期。」