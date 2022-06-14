公務員調薪下屆處理　林鄭稱今年指標具爭議：卸任在即不宜作決定

政府換屆在即，特首林鄭月娥今早（14日）出席任內最後一次行政會議，按慣例在會前見記者，她總結本屆政府共開會約220次，自己樂於在行會前向公眾分享看法，也非常感謝各行會成員。

臨近屆尾，行會最受觸目的議程相信是公務員調薪，林鄭表示今年情況會比較為特殊，有別於往年，社會對於最新的薪趨淨指標明顯有爭議，而調薪牽涉公務員團隊士氣及平衡工會訴求，現屆政府已經卸任在即，所以不適宜作決定，將交由下屆處理。



調薪影響未來管治 宜留空間讓下屆決定

【10:22】被問到公務員薪酬調整是否留下屆，林鄭指今年情況會比較特殊，更加涉及認真評估6大因素。她說，以前的薪酬趨勢調查結果社會上普遍都較為接受，不過今年她和行會成員都聽到有很多爭議，所以今年6大因素的「互動考慮」會比較複雜，因此認為由一個即將離開的政府班子考慮這些，未必是最理想做法，所以決定由下屆處理。

她指，程序上公務員調薪都要「一上一落」，行會先按調查結果、工會員方的訴求作一初步決定提出建議，由公務員事務局局長與工會討論，回饋給行會，再作一個最後決定，而今日已是最後一次行會例會，所以安排程序上明顯處理不了，要交由下屆政府。她明白公務員同事可能感到失望，但強調這並非意味著政府已有任何具體看法，只是想讓下屆政府有個空間，可以決定一些對其未來管治有影響的事件。

林鄭月娥出席任內最後一次行會。（李澤彤攝）

確診回升 林鄭：專家話唔使驚 周邊都如此

被問到疫情發展，林鄭指專家上星期的意見回饋是指「唔使驚」，周邊情況都是如此，一放寬措施就會有個案上升的情況，尤其Omicron傳播力很強，但現時幅度未到爆炸性，大家都十分謹慎，現時每日數以百萬計人士做快速抗原檢測，包括她自己。至於七一活動現時都在進行中，沒什麼大影響，而領導人是否來港問題，恕不能回答。

放寬隔離措施非靠政治意志：一鬆一緊易生亂

【10:15】被問到為何不加快通關，林鄭月娥稱香港作為國際金融中心，國際聯繫很重要，同時與內地關係密切，希望與內地免檢疫通關，亦希望與外國通關，需要在兩者之間取得平衡。她明白金融服務業有壓力，希望放寬隔離措施，但這個問題並非她與團隊有政治意志便能解決，而是需要評估放寬隔離措施的後果和效果。她說，本屆政府任期僅餘兩周，如果現時放寬隔離措施，但下屆政府上任後又再收緊，會造成混亂和增加不穩定性，因此決定直至新一屆政府上任前也會維持現狀。

外防輸入寸步不讓 社交限制不再放寬

【10:10】被問到是否仍然會竭盡全力為國家領導人視察創造有利條件，林鄭月娥回應指目前仍然是竭盡全力，儘管有很多聲音和具體訴求，包括來自國際商會和金融機構，要求特區政府放寬外防輸入措施，但她強調特區政府在防疫上是寸步不讓，又說已親自和這些商會和領事解釋，這段時間仍然採取非常謹慎的態度抗擊疫情。至於內防方面，林鄭指政府不會再推行本來有的第三階段放寬社交距離措施，而從住院數字反映目前疫情可控，也反映不會再出現第五波疫情為公院帶來沉重壓力和大量傷亡數字的情況。

不在其位不評政策 過往做不到因「越做就越高級」

林鄭月娥呼籲本地處所營辦人要和政府合作，否則採取其他限制措施時相信不是社會樂見的事情，希望香港社會在寬鬆愉快的環境下慶祝七一。

至於卸任後，會否就她所推動的北部都會區發展策略為新政府提供意見，她再次重申不在其位就不會評論，離開工作崗位後甚少評論之前的工作，但她打趣道「本人越做就越高級，不論係做政務司司長，定行政長官，都對於發展局嘅工作非常上心。」不過她指「離開咗就係離開咗」，不會為下屆政府就每一個政策提意見。至於若有學校特別是青年人想了解當初她提出北部都會區有甚麼原因和考慮，甚至他們想考察北部都會區的美麗風光，她或許會考慮出席，但都會以低調的方式進行。

關注確診回升 未令公營醫院難以負荷

【10:06】林鄭指，今日是本屆行會最後一次例會，但如果未來兩星期有其他緊急特別事務都會開會，事實上5年任期間面對很多挑戰，日常工作有點打亂了，有時未必可按計劃召開會議，不過今屆都開了約220次會議，與上屆政府相約。她在此公開感謝行會成員，特別是非官守成員，而現時會見傳媒的做法，讓特首有機會就最新發生的事情第一時間回應傳媒查詢，她都是很願意回答大家問題。

關於疫情，林鄭指自第5波疫情大幅下降後，近兩三星期出現變化，所以值得關注，其他一般指標都呈上升情況，如污水檢測病毒量、圍封強檢找到的個案、每日社區病毒檢測中心找到的個案，港大的病毒「即時有效繁殖率」今早已破2，是2.057。不過，她指目前個案在重症入院方面，截至昨天醫管局因新冠住院數字停留在371宗，絕大部份都是輕症，危殆嚴重個案只有22個，住在深切治療部的有3位。所以數字可稍為安心，增加的個案未令公營醫院難以負荷。

林鄭指，香港相對很多地方都嚴謹地防控疫情，所以今日重申措施到6月底都不會再調整，由於6月29日的更新會跨越政府任期，會和候任辦聯繫溝通。她指，今日下午430記者會會由食衞局局長親自主持，醫管局行政總裁、食環署署長都會分別交代治療情況、處所營業有沒有遵守規矩的情況等。