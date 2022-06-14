干德道吊船兩死意外鋼纜救命繩全斷　盧偉國倡高風險工作自動化

港島半山干德道聯邦花園倫敦閣昨天發生罕見奪命工業意外，兩名五旬工人檢查並測試懸吊大廈外牆的吊船時，吊船突然下墜，兩人隨吊船從約20層高處墮地，當場證實身亡。



工程界立法會議員盧偉國今日（14日）會見傳媒，對意外表示難過和遺憾，向兩位死者家屬致以深切慰問，他促請勞工處迅速調查事件，立法會好好審視《職業安全及健康條例》，同時政府亦應全面推動工業安全意識。



操作流程屬標準 纜繩全斷極為罕見

盧偉國引述消息指，涉事吊船為臨時裝置，支架的活動和升降系統，以及工作人員操作流程等，都屬於標準，亦有相當完整流程守則予工作人員跟從，顧及操作者的安全。

盧偉國再指昨天意外因鋼纜和兩名操作人員的救命安全繩同告斷裂而成，他形容情況極為罕見、不尋常，望勞工處迅速調查事件，盡快找出問題原因及時糾正，防止再有同類慘劇發生。

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工業意外死亡數字沒明顯改善

盧認為香港建造業的平均工業意外率一直都在下降，但近幾年因工業意外造成死亡的數字卻沒有明顯改善，其中高空墮下致傷亡的數字一直不能「斷尾」。他認為政府一直依賴修訂《職業安全及健康條例》，加強對僱主處罰，相信要徹底改善工業意外問題，應採取「一大原則、四大板斧」，由政府、業界、僱主和僱員攜手合作，建立安全文化，不可以對問題掉以輕心，或採取僥倖態度。

他又建議盡量利用自動化系統，甚至機械人代替人力完成高風險工作，使工作人員不會暴露在危險環境之中；採用其他方法例如以組裝合成法建樓，縮短工序時間，同時減少紮鐵、釘板等有安全隱憂的現場施工程序；亦可以現代化技術如定位偵測即時監控工人在地盤的情況和位置；並為進行此類工作的工人提供足夠訓練和設備。