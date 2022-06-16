消息：林鄭「愛將」聶德權不加入李家超班子　邱騰華、陳帆同離任

候任特首李家超即將公布新班子名單，政圈今日瘋傳一份問責官員全名單，其中林鄭月娥「愛將」、公務員事務局局長聶德權，將不會加入李家超班子，其空缺由公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵出任。



大灣區航空CEO丘應樺傳任商經局長

下屆政府架構改為「六司十五局」，大部分司局長人選已曝光，部分職位一直未有確實消息。根據流傳名單，大灣區航空公司（GBA）董事及行政總裁丘應樺，將出任商務及經濟發展局局長，接替邱騰華。

改組後運輸及房局局分拆為「房屋局」及「運輸及物流局」，前者料由建築署長何永賢出掌，去年退休的發展局前常任秘書長林世雄則任運輸及物流局長，意味現任運房局長陳帆「無得留低」。

至於被視為林鄭「愛將」的聶德權，一直去向未明，早前傳出他會平調出任勞及福利局局長，但最新消息指他不會加入新政府；公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵則升任局長。2017年林鄭月娥上台，聶德權獲邀任政制及內地事務局局長，但立法會補選安排、建制派在2019年區選大敗等事件，令他備受批評。



至2020年，林鄭月娥撤換內閣成員，政圈盛傳聶德權在林鄭力保下，得以平調至公務員事務局，他上任後處理公務員宣誓、負責疫苗接種計劃等工作，贏回不少掌聲。

候任特首李家超出席「一國兩制」論壇。（羅君豪攝）

4局長留任 蔡若蓮料坐正

其他局長方面，4名現任局長會續任，包括政制及內地事務局長曾國衞、保安局長鄧炳強、財經事務及庫務局長許正宇；教育局局長楊潤雄料轉任新設的文化、體育及旅遊局長，其副手蔡若蓮則會升任教育局長。

多名政策局常任秘書長加入問責團隊，除了楊何蓓茵，還包括發展局常秘甯漢豪，她將出掌發展局；現任保安局常秘葉文娟，則任特首辦主任。

至少3名立法會選委界議員加入新班子，民建聯張國鈞出任律政司副司長；工聯會麥美娟任民政及青年事務局長；城市大學生物醫學工程系講座教授孫東料出掌創新科技及工業局。