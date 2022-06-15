01消息｜行會大換血　齊集建制政黨領導　李慧琼、吳秋北料加入

李家超上任特首在即，司局長人選已大致敲定，作為特首智囊的行政會議非官守議員，亦迎來換血。《香港01》獲悉，建制派政黨的領導人將加入行政會議，包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北，現任行會成員如建制派「班長」廖長江、新民黨主席葉劉淑儀等人則留任。

有建制中人指，以往政黨第一把手較少加入行會，以免與政府施政表現直接掛鉤，但現時政治形勢已不同，相信日後行政立法關係會更緊密。



陳智思等人離開行會

行會昨早（14日）舉行最後一次會議，據聞林鄭在開會前先與一眾行會成員合照，感謝各人貢獻。現時行會有16名非官守議員，多名舊將會隨著林鄭落任而離開權力核心，包括召集人陳智思、成員羅范椒芬；政黨方面，工聯會榮譽會長黃國健退下火線，民建聯張國鈞則盛傳加入李家超政府，出任律政司副司長。

建制消息指，下屆行政會議有新安排，大部分建制政黨或組織的掌舵人均會加入，新加入的包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北；現任成員如新民黨主席葉劉淑儀、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人會續任。

李家超。（資料圖片）

建制料更配合政府施政

行會一向有政黨代表，作為政府與不同黨派溝通橋樑，並協助政府在立法會「箍票」，但多年來效果強差人意，行會成員埋怨政策成形後始交上行會，在爭議項目難遊說黨友支持；議員則要向選民交代，不會對政府政策照單全收。

有資深建制派認為，政黨領軍人物全數加入行會，更有利加強行政主導，「你們（議員）黨主席都話讚成，為何仍反對？『箍票』作用會更加明顯。雖然在新選制下，政府『箍票』難度已經大減，但新議會除了監督政府施政，更重要是配合。」

有行會中人指，過去部分政黨主席不加入行會，因受限於集體負責及保密制，在議會發言會變得「綁手綁腳」，亦可避免政黨與政府施政表現直接掛鉤。事實上，李慧琼並非第一次加入行會，她於2012年曾獲梁振英委任為行會成員，至2016年辭職，當時她稱為了更多時間處理黨務。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：議員與政府成命運共同體

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，以往立法會有反對派，需要有政黨背景的議員協助政府為政策護航及「箍票」，結果在一些項目上，出現黨魁與黨員投票取態不同，倘政黨領導人物齊加入行會，這種尷尬情況會減少。他指在愛國者治港下，議員比較願意支持政府施政，相信下屆政府會更加著重爭取各黨派支持、尋求共識，「願意與政府並肩作戰，成為命運共同體」。

但劉兆佳指，建制派已毋須在議會面對反對派施加壓力及批評，「箍票」的重要性確有所下降。