李家超班子｜即睇政府高層官員全名單

李家超政府高官名單揭曉，政務司司長由原特首辦主任陳國基擔任，陳茂波留任財政司司長，而大律師公會前主席林定國，則擔任律政司司長。

政策局改組之後，原局留任的局長有3人，包括保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞，以及財經事務及庫務局局長許正宇。



李家超。（資料圖片/鄭子峰攝）

特首李家超（前政務司司長）

李家超在1977年任職見習督察，1997年晉升總警司，2010年獲委任為警務處副處長（管理），2012年離開警務崗位，獲委任為保安局副局長，2017年晉升為保安局局長，2021年6月擔任政務司司長。

今年4月6日，李家超宣布參選行政長官，並成為唯一候選人，以1,416張選票當選。

陳國基。（資料圖片）

政務司司長陳國基（原特首辦主任）

陳國基1982年加入人民入境事務處，任職助理入境事務主任，曾在駐京辦入境事務組工作，2007年晉升入境事務處助理處長，2009年出任副處長。2011年接替白韞六出任入境處處長。2017年5月陳國基成為候任特首辦主任，林鄭上任後獲委任為特首辦主任。2020年7月獲任命為維護國家安全委員會秘書長。

卓永興。（資料圖片）

政務司副司長卓永興（創新科技局前常任秘書長）

卓永興在1981年加入警務處，任職督察，1984年轉任政務職系，曾在前政務總署、駐倫敦經貿辦事處、衞生署、前工業署、投資堆廣署、食物環境衞生署等多個部門工作，2007年擔任食物環境衞生署署長，2010年出任勞工處處長，2014年出任律政司政務專員，2015年為首任創新及科技局常任秘書長。

卓永興在2019年退休，不足3個月即獲委任為「對話辦」主任，在修例風波下組織與市民溝通。2021年得到財政司司長陳茂波邀請，出任非公務員合約的財政司司長辦公室顧問。

陳茂波。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波（原職留任）

陳茂波在2008年成為立法會會計界議員，2012年出任發展局局長，2017年1月獲提名財政司司長，其後過渡到林鄭月娥政府，在林鄭政府任期一直擔任財政司司長。

黃偉綸。（資料圖片/李澤彤攝）

財政司副司長黃偉綸（原發展局局長）

黃偉綸在1985年加入政府，成為政務主任，2009年出任政府新聞處處長，2014年調任海事處處長，是南丫海難後首名從外部調派進入海事處的處長。2015年黃偉綸出任發展局常任秘書長，2017年晉升為發展局局長。

林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國（大律師公會前主席）

林定國在1992年成為大律師，2013年獲委任為資深大律師，2014至17年為大律師公會副主席，2017年獲選大律師公會主席。2019年林定國出任委費者委員會主席及監警會委員。

林定國在2015年後，曾獲委任為高等法院原訟庭暫委法官，曾審理一宗退休牧師物業糾紛案，涉案女大狀在審理案件期間，發出私人電郵向林定國代為求情，林定國最終決定不再審理案件，以維護公眾對司法制度信心，更指事件發展完全是在預料和控制之外。

張國鈞。（資料圖片）

律政司副司長張國鈞（民建聯立法會議員兼行政會議成員）

張國鈞是是執業律師，亦是青年民建聯首任主席，2012年起擔任中西區區議員，2016年當選立法會議員。他在2009年起擔任民建聯副主席，2017年獲委任為行政會議成員。

局長：

鄧炳強。（資料圖片/廖雁雄攝）

保安局局長鄧炳強（原職留任）

鄧炳強在1987年成為見習督察，2015年晉升為警務處助理處長，2018年獲委任為警務處副處長，2019年接替盧偉聰出任警務處處長。2021年6月，獲委任為保安局局長。

曾國衞。（資料圖片）

政制及內地事務局局長曾國衞（原職留任）

曾國衞在1987年入職助理入境事務主任，2003年至2006年被借調到保安局擔任助理秘書長，2007至2010年曾到駐京辦工作，2009年成為首席入境事務主任。2014年，曾國衞晉升為入境事務處副處長，2016年獲委任為入境事務處處長。

2020年4月，曾國衞獲任命為政制及內地事務局局長，負責立法會選舉及行政長官選舉的事項。

第六屆政府主要官員。（香港01）

許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇（原職留任）

民建聯成員許正宇在1999年到2003年出任政務主任，2003年轉職銀行界，並在港交所工作，2019年出任香港金融發展局行政總監，2020年擔任財經事務及庫務局局長。

謝展寰。（資料圖片/黃偉民攝）

環境及生態局局長謝展寰（原環境局副局長）

謝展寰在1985年加入環境保護處，成為環境保護主任，1996年晉升為環境保護署助理署長，2013年起出任保護署副署長，2017年起擔任環境局副局長。

甯漢豪。（發展局影片截圖）

發展局局長甯漢豪（原發展局常任秘書長）

甯漢豪在1989年加入政府，曾在政務總署、公務員事務科、庫務局等多個部門任職，205年出任教育統籌局副秘書長，2008年成為財經事務及庫務局副秘書長，2010年調任行政長官私人秘書。2012年甯漢豪獲委任為地政總署署長。

2017年甯漢豪獲委任為發展局常任秘書長。

蔡若蓮。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮（原教育局副局長）

蔡若蓮曾在教育局任職，2012年擔任教育局高級課程主任期間推動「普教中」，2013至2017年擔任福建中學（小西灣）的校長，曾表示學校每周都會升國旗以培養學生更有中國心，她亦曾任教聯會副主席。

蔡若蓮在2016年6月參與立法會選舉落敗，2016年11月再參與選舉委員會教育界別選舉，同樣落選。林鄭月娥政府2017年上任後，蔡若蓮獲委任為教育局副局長。

盧寵茂。（資料圖片/梁鵬威攝）

醫務衞生局局長盧寵茂（香港大學深圳醫院院長）

盧寵茂是肝臟移植權威，瑪麗醫院肝臟移植中心主管，提出肝藏移植新技術，大大提高病人存活率，2016年獲委任為香港大學深圳醫學院院長。

盧寵茂在2014年佔中期間，在電台節目以白血球比喻政改，認為「普選沒有國際標準」，呼籲支持政改方案等同有病要「醫住先」。

盧寵茂在今年2月曾表示，香港要堅持「清零」，認為「與病毒共存」是歐美國家抗疫失敗而提出的口號，「其實『與病毒共存』只會帶我們共赴黃泉。」

孫東。（資料圖片/余俊亮攝）

創新科技及工業局局長孫東（選委界別立法會議員）

孫東在北京出生，1994年在中文大學攻讀機械人與自動化專業博士，其後在加拿大多倫多大學深造，現為城市大學生物醫學工程學系講座教授，亦是城大深圳研究院機器人與自動化研究中心主任。2021年立法會選舉，孫東在選委界別當選。

麥美娟。（資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟（工聯會立法會議員）

工聯會麥美娟由地區工作做起，早於1993年已獲委任為葵青區議員，1994年當選葵青區民選區議員，葵青可謂是麥美娟的「老巢」。

麥美娟在1995至2004年曾擔任時任立法會議員朱幼麟的助理，2001至02年為董建華競選辦公室的競選助理，2012年她在工聯會名單出選新界西，並成功當選，任內多關注基層市民生活問題，2021年3月起擔任工聯會副會長。

楊潤雄。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（原教育局局長）

楊潤雄在1992年加入政府任職政務主任，曾在食物及衞生局、民政事務局、駐悉尼經貿辦等任職，2012年上任教育局副局長。

擔任副局長期間處理2015年全港性系統評估風波，2017年晉升為教育局局長，期間教育局修改中學歷史課本「中國堅持收回香港主權」語句而引起爭議。

2019年修例事件中，教育局調查多宗涉及教師專業操守的投訴，楊潤雄接受內地傳訪問稱，如學校認為涉事教師沒有問題，當局從管理角度處理，可以取消校長資格，但強調行使權力十分謹慎。2020年，楊潤雄回應通識教科書刪走「三權分立」內容時，稱香港無論主權移交前後都沒有三權分立制度。

孫玉菡。（立法會直播截圖）

勞工及福利局局長孫玉菡（原勞工處處長）

孫玉菡在1994年加入政府，曾在文康廣播科、工商科、財政科、政制事務局、庫務局、民政事務總署、民政事務局、公務員事務局和食物及衞生局工作，2011年擔任食物及衞生局副秘書長，2012年出任醫療規劃及發展統籌處處長，2017年出任財經事務及庫務局副秘書長，2020年12月獲委任為勞工處處長。

出任勞工處處長期間，除了處理一般勞工就業問題，亦要處理疫情下出現的特殊情況，例如僱員因隔離令而缺勤的安排等。

楊何蓓茵。（教育局教育電視截圖）

公務員事務局局長楊何蓓茵（原公務員事務局常任秘書長）

楊何蓓茵在1986年加入政府，任職行政主任，1988年轉為政務職系，曾在政務總署、憲制事務科、衞生署、保安科、民政事務總署及環境食物局等多個部門工作。2005年楊何蓓茵出任衞生福利及食物局副秘書長，2008年轉任公務員事務局副秘書長，2012年委任為運輸署署長，2017年擔任教育局常任秘書長，2020年獲委任為公務員事務局常任秘書長。

何永賢。（資料圖片/黃金棋攝）

房屋局局長何永賢（原建築署署長）

何永賢在1992年加入政府任職建築師，2009年晉升為總建築師，2012年擔任政府建築師，同年擔任發展局「起動九龍東」辦事處副專員，推動九龍東更新工作。2018年成為建築署副署長，2020年12月出任建築署署長。

「起動九龍東」是2012年起政府大規模發展九龍東的計劃，當中包括改善街道綠化帶、設立觀塘海濱長廊、啟德跑道公園等，區內後巷多幅塗雅藝術創作，亦是「起動九龍東」的成果，長遠目標是將九龍東轉型為核心商業區。

丘應樺。（國泰網站）

商務及經濟發展局局長丘應樺（原大灣區航空公司董事及行政總裁）

丘應樺早於1982年就加入國泰航空，曾管理國泰航空飲食服務、香港機場地勤服務等多間相關公司，2015年委任為國泰港龍航空行政總裁。丘應樺在2017年獲委任為國泰航空航空服務董事，負責管理全國機場事務、空中服務、空運服務、客戶關係、規劃及國際事務等。

2021年1月，丘應樺出任大灣區航空公司董事及行政總裁，籌組成立大灣區航空，及負責整體營運。

丘應樺曾參與2016年立法會航運交通界選舉，敗給現任議員易志明。

林世雄。（資料圖片/林若勤攝）

運輸及物流局局長林世雄（發展局前常任秘書長）

林世雄在1986年加入政府，任職助理工程師，2009年晉升為總工程師，2021年任政府工程師，2014年晉升為首席政府工程師。林世雄在2015至2016年出任土木工程拓展署港島及離島拓展處處長，2016年9月擔任土木工程拓展署署長，2018年10月起出任發展局常任秘書長，2021年10月退休。

他在1990年代參與汀九橋建造工程，並在2000年新冠疫情下，以組裝合成法興建臨時醫院和檢疫設施。