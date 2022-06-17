李家超班子集AO及專業職系　政界拆解兩原因　外尋人才不易

候任特首李家超日內公布新班子名單，改組後的「六司十五局」，多名司局長出身政務官系統，有政策局常任秘書長脫離公務員團隊，亦有署長級官員跳升，出掌專業性質較重的政策局。



自從紀律部隊出身的李家超登上特首寶座，不少評論認為武官當道，AO出身的文官「無運行」，但觀乎李家超班底，似乎AO仍在治港體系中佔重要席位。政界及學者分析，從名單來看李家超內閣屬實務型，並不排斥AO，一來因為他們熟悉政府運作，一埋位即可開工，二來反映從外間尋覓人才非想像般容易。



候任行政長官李家超將公布主要官員名單。（資料圖片/羅君豪攝）

核心位置多由高度忠誠者出任

根據政圈盛傳名單，現任特首辦主任陳國基將出任政務司司長，副司長是創科局前常任秘書長卓永興；財政司司長陳茂波留任，副司長為現任發展局局長黃偉綸。律政司司長換人，大律師公會前主席林定國取代鄭若驊，副司長為民建聯立法會議員張國鈞。

上述名字以卓永興較少為人認識。卓永興是警隊督察出身，後來加入政務職系，曾任食環署長、勞工處長，退休前官至創新及科技局常任秘書長，但2019年修例風波後曾復出任「對話辦」主任，半年任期只搞了一場對話。有曾與卓交手的資深建制指，當年卓任興掌管食環署時，未能解決鼠患、街市問題，對其印象一般。但亦有政界人士指，卓永興擅長部門之間的協調，在創科局處理不少跨部門以至與內地跨部委的工作。

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，很多政務官有跨部門合作經驗，認為要做到司長或副司長，最重要是得到特首信任，做到互信和互相尊重，管理理念一致，減少磨合時間。有資深建制指，國際政治形勢複雜，香港大有機會成為攻擊對象，需要信得過的官員坐鎮，因此下屆政府的核心位署，皆有執行力兼忠誠度高者出任。

城市大學講座教授孫東。（資料圖片/張浩維攝）

政界對薛永恆離任不解

名單上，至少4名局長留任或平調，其中保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞，以及財經事務及庫務局局長許正宇留任現職，教育局長楊潤雄轉任新設的文化體育及旅遊局。現任公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恆不會過渡，有政圈中人對於薛永恆「無得留低」有點不解，直言上任僅兩年並無大過失，而且為人謙和肯聽意見。

創新科技及工業局 須建立「產學研」產業鏈

部份政策局由專家出任，例如醫務衞生局局長為港大深圳醫院院長盧寵茂，創新科技及工業局局長為立法會議員、生物科技學者孫東。劉兆佳指，本港定下要成為創新科技之都的目標已有一段時間，香港在研究層面很強，未來要着重「產、學、研」合作，將大學和科研機構的研究成果化為產品，完成「一條龍」的產業鏈，當中涉及多個層面，包括融資、知識產權、生產和銷售等。劉兆佳說，創科局改組為創新科技及工業局，正正是要反映「產、學、研」一條龍發展的目標。

有工聯會中人指，孫玉菡處事圓滑、轉數快。（資料圖片/梁思行攝）

孫玉菡掌勞福局 工聯會中人讚處事圓滑

盛傳名單中，多個政策局由AO擔任局長，跳出公務員團隊成為問責官員，例如發展局常任秘書長甯漢豪將任發展局局長；勞工處處長孫玉菡，跳升勞工及福利局局長，建築署長何永賢為房屋局局長。

有工聯會中人指，孫玉菡處事圓滑、轉數快，是「叻仔」一名，對他升官並不意外。對於下屆班子多人由署長升局長，該人認為好處是熟書和認識制度運作，但普遍缺乏足夠的政治意識，這對問責官員來說很重要，亦顯示要覓得外間人才出任局長不容易，往往要由政府內部提拔。外間人才中，以大灣區航空CEO丘應樺出任商務及經濟發展局長，較為矚目。

全國港澳研究會副會長劉兆佳預期，上層管理者要有明確的施政目標，並要讓政策局有合理時間工作，應能做出成績。(資料圖片/余俊亮攝)

對於整體名單有多名AO高升，劉兆佳說，外界不知道名單是否李家超的第一人選，今次看到外部人才較少，可能人才要等政治環境進一步穩定，才會提高進入政府的意欲。另外不能忽視的是，問責官員需要中央同意才能上任，因此人選或涉及中央意向。

劉兆佳：外部人才較少 或等政治環境穩定

然而從名單來看，劉兆佳說無可否認是實務型班子，他指政治性重的崗位要看忠誠和擔當，而實務型的崗位則要看專業能力和知識，形容當中部份人在社會的知名度不高，但一直是做實務。

至於實務型班子能否改善行政效率，劉兆佳表示，上層管理者要有明確的施政目標，並要讓政策局有合理時間工作，應能做出成績。他表示，今屆政府需要更有力達到中央和社會的希望，包括融入國家發展大局、化解深層次矛盾，並為新興產業發展打下基礎，部份已有發展路向，認為應可盡快拿出成績。