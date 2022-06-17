李家超：已向中央報請新班子名單　待批准任命後公布

候任特首李家超今日（17日）傍晚見記者，表示組班工作進展順利，又提出人選方面的多個考慮。他表示已經向中央提交新班子的名單，待中央批准任命之後再公布，又指新班子涵蓋不同背景人士，包括現任官員、公務員、社區工作人士及專業人士等。



李家超表示，已向中央提交主要官員名單。（資料圖片/歐嘉樂攝）

有現任官員、公務員、地區工作者、專業領域人士

李家超表示，組班人選要考慮對有關領域是否有知識、能力和經驗，要有強的執行力，講求效率，能實踐「以結果為目標」的要求。人選要和他的施政理念一致，重視團隊精神，並有能力利用人際網絡，聯繫各界凝聚力量。

李家超透露，團隊有多元背景成員，包括政府官員、新入政府的專業人士、熟悉地區工作的人士，而政府官員之中有人是留任的政治委任官員，有晉升級別的官員，亦有公務員轉為政治委任官員。而專業人士方面，要在相關領域有豐富專業知識、經驗和認受性。

李家超表示，他的班子會代表有共同理念、多元、團結、執行能力強的團隊，並已按照《基本法》第48條，提交及報請中央人民政府作出任命，待批准及任命後將會公布名單。

李家超感謝現屆政府團隊，一直為香港政府服務，指五年來一起面對困難和挑戰，建立同舟共濟、共奮互勉的感情和尊敬。雖然政府換屆部份人未能繼續在政府工作，但但家超感謝每一位團隊成員，希望他們會在其他崗位為香港服務，包括政府委員會、公共組織等，形容他們仍是夥伴，亦是他的良師益友。

不評論涉違反選舉條例 指中央冀團隊凝聚社會力量

李家超指自己與中央一直保持溝通，委任有關官員的過程在進行中，希望盡快獲得批准。至於被指涉嫌違反選舉條例，李家超說競選期間有些事情可以做得更好，有關事情已進入司法程序，不宜再作評論。

李家超表示，中央希望他組成團隊，能做好良政善治，和解決社會希望他解決的問題。他說中央要求團隊施政理念一致，執行力強，並能凝聚社會力量，他亦十分同意，指「新氣象」會在公布名單時大家能一一看到。