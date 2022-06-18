盧偉國倡開發郊野：不能只談民意　黃元山稱問題出在停建新市鎮

工程界立法會議員、經民聯主席盧偉國今早（18日）在電台節目上表示，香港過去25年來的房屋問題，最大失誤是土地開發不足，造成供應緊張，建議開發郊野等用地。

團結香港基金高級副總裁、選委界議員黃元山則表示，土地制約問題令產業單一化，經濟發展局限於高增值行業，政府不能因應短期市場波動調節地價。他相信如果能夠釋放土地資源，長遠而言可提升香港整體經濟和生產力。



盧偉國指，香港可以運用郊野公園等用地，現屆政府已開始進行修訂環評和城規條例等，期望新一屆政府加大力度，解決房屋土地問題。他認為在土地儲備工作上，政府須作前瞻性長遠規劃，不能只談民意取向，以「點心紙」方式提供土地開發選項。

公屋須年供2萬伙 或將建屋期壓縮至4年內

黃元山認為，本港的房屋問題是「城鎮化」停頓，土地供應目標計算錯誤，開拓將軍澳及東涌新市鎮後，拓展步伐停了下來，而洪水橋及新界東北的推展工作則未見成效，認為應從中汲取教訓，未來可以停止起樓，但不能停止造地，但目前仍有官員不掌握土地儲備這概念。

現時公屋輪候時間增至6.1年，黃元山指，若果無法增加公屋落成量至每年2萬個以上，或將建屋時間壓縮至3至4年，公屋輪候時間會進一步延長。他又指，房委會從取地到成功分配需時約為4至5年，雖然在技術上有加快，但被行政程序拖慢進度。