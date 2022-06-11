林鄭：前四屆樓價大起落 唯獨本屆平穩 已覓足夠土地供後人乘涼
撰文：文維廣
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卸任在即，特首林鄭月娥總結任內房策，指過去五年重建並理順了房屋階梯，甚至增設了「過渡性房屋」，所推出的房策措施是回歸以來最多。她特別引用差估署整體私人住宅售價指數，指任內樓價只上升約13.8%，成功維持相對平穩；又數出過往四屆政府的數據，董建華任內樓價下跌57%，其後第二屆政府上升43.3%，到曾蔭權連任後上升99.5%，梁振英時期也上升63.1%。
林鄭指過去四屆政府，樓價都大上大落，製造了很多問題，強調供應要穩定、價格要平穩。她亦承認現時公屋輪候時間較長，但土地房屋問題需時追回，形容本屆已播種及大量種樹，找好350公頃土地，明日大嶼及北都會都可以供「後人乘涼」，未來就可以見到成果。
樓價需要平穩，但過去四屆都是大上大落，就製造很多問題。大落時就很擔心，停了一些東西；大上時就有些「辣招」，叫人不要買樓，這不是健康樓市。健康樓市是一個供應穩定，令市民知道不用心急，有得買的。但樓價要平穩，突然樓價跌又會出現一系列其他問題，因為這是市民擁有最重要的資產。
疫情一退恢復通關 即可大刀闊斧解決問題
林鄭說，本屆政府很願意處理「老、大、難」的問題，自己甫上任已著同事勿將問題「掃地氈底」，要求拿上枱面，「做到多少就多少」。她說十年建屋計劃，350公頃土地已經找好，明日大嶼將提供1,000公頃土地，加上北都會都可以讓市民看到希望。她說自己很有信心，只要隨疫情退卻，恢復通關，香港將可以大刀闊斧解決各類問題。
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