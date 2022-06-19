無緣留任？薛永恒：大家耐心等公布　稱公職生涯「神奇旅程」

新一屆政府上任在即，媒體已廣泛報道創新及科技局局長薛永恒無緣留任，正名後的創新科技及工業局局長將由立法會議員孫東接任。薛永恒今日（19日）早上於商台節目上表示，感恩有機會過去幾十年在不同崗位服務市民，形容是「神奇旅程」，期望新一屆政府在創科方面大展光芒，但未有正面回應去留問題。



指董建華為創科打好基礎

薛永恒指，創科發展對香港十分重要，今屆政府投放逾1,500億元推動創科發展，屬於「史無前例」，不過創科需要長時間的投入才可見到成效，回歸初期董建華政府打下良好的基礙，如成立科學園、數碼港等，現時成果逐漸浮現，本港初創公司由2014年約1,000間，增加到現時的4,000間，吸引投放的資金由12億元增長至416億元。他指，香港把創科發展視為經濟新動力，為年輕人提供優質就業機會，亦相信新一屆政府會繼續推動創科。

他又認為，創科發展應對疫情很有幫助，例如安心出行、疫苗通行證、污水監察系統等，均需要資訊科技的配合，其中污水監察系統亦獲得一些國際獎項。薛指，香港的優勢是基礎科研優秀、有傑出人才，一個小小的地方就有2間全球50強的醫學院，在世上絕無僅有。

薛永恒指出，過去兩年多在創科局工作，剛好是香港創科發展最黃金的時間，被問到如何總結過去38年公職生涯：「我形容這是一個神奇旅程，我很感恩，有機會過去幾十年在不同的崗位服務市民。」他認為在國家支持、業界共識及市民的努力之下，未來香港創科「一定冇得輸」，期望新一屆政府在這方面更加大展光芒。被問到七一政府換屆後的計劃，他笑指：「大家耐心點，等新一屆政府稍後公布吧！」