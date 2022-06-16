李家超組班︱傳任審計署署長　議員林智遠今照常開會　拒回應傳聞

立法會昨日通過新一屆政府架構重組後，綜合政圈消息，司局長名單已逐漸明朗化，日內會有公布。除司局長外，也有另一個較令人意外的人名流出，指現任立法會選委界議員、資深會計師林智遠將會出任審計處處長。他今日照常出席立法會會議，但拒絕回應相關傳聞。



審計署署長一職有外聘先例

林智遠於昨日審議架構重組期間，雖有出席會議但未有發言，最後也無參與表決。至於上周財務委員會審議有關撥款申請時，林智遠投下棄權票。有傳媒報道指，林智遠有機會獲邀成為審計署署長。

林智遠曾任香港華人會計師公會會長、香港會計師公會副會長，也出任過多項公職，包括強積計劃上訴委員會委員、交通諮詢委員會成員等，與個別官府中人相當友好，包括同為會計界出身的財政司司長陳茂波。

審計署署長為特區主要官員之一，根據《基本法》第48條，須由國務院任命。該署負責查找政府工作缺失，衡工量值發表審計結果，影響力甚大，政府部門大都很怕被其「招呼」。該署一般不會被捲入政治風眼，但去年一份報告書質疑入境處調查假結婚個案效率，卻遭到入境部公開反駁。

有立法會議員私下表示，如林智遠獲邀擔任審計署署長，是「意料之外，但又情理之內」，指對方在行內十分資深，熱衷參與公共事務。而審計署署長一職過往也有外聘先例，梁振英任特首期間曾在外延攬孫德基出任署長。

據報出掌創科工業局 孫東未現身議會

林智遠今日有出席立法會會議，但未有發言。《香港01》記者向其查詢傳言是否屬實，以及昨天未有投票的原因，他說「兩者皆沒有補充。」至於據報會出掌創新科技及工業局的選委界議員、城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東，今日則未有現身會議。

據報將成為民政及青年事務局局長的工聯會麥美娟，昨日表決架構重組期間未有在場投票，她今日回應傳媒時表示當時另有工作安排，毋須過份揣測。