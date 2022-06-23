回歸25周年︱政局劇變示威「清零」　民主派無計劃辦活動

七一臨近，各界自然密鑼緊鼓準備慶回歸活動。不過七一有一項「傳統活動」，自前年起已消聲匿跡，即七一遊行。自《港區國安法》加上疫情來襲，近兩年半已再無合法示威遊行舉辦，七一遊行的「台柱」民間人權陣線（民陣）亦於去年正式解散，今年是自2003年以來，首個沒有民陣的七一。據了解，民主派各大黨派亦沒有計劃於七一當日舉辦活動。



+ 1

國安法實施後七一遊行絕跡 過去兩年皆出現暴力事件

自2003年五十萬人遊行以來，七一遊行一向是本港公民社會表達訴求的重要平台，當中以民主派佔主導，訴求由政治、勞工、青年問題到性小眾權益等都有，參與人數亦被視為該年政治氣氛的「寒暑表」，過程大多和平。舉辦七一遊行的民陣，由數十個民間團體及政黨組成，主要負責申請示威、與警方商討遊行安排等。2019年7月1日，是對上一次合法舉行的七一遊行，不過當時正值修例風波，同日發生示威者衝擊立法會事件。

自從國安法實施及疫情夾擊，警方再沒有就大型示威集會批出不反對通知書。2020年7月1日，有市民未經批准下上街聚集，抗議國安法實施，當日全日共370人被捕，同日於灣仔更發生唐英傑駕駛電單車撞擊警員案件，唐被控恐怖活動罪及分裂國家罪，去年被判囚9年，是國安法首宗定罪及判刑案件；去年七一由於政治氣氛已沉寂，全日無大型示威活動，但晚上銅鑼灣發生刺警案件，疑兇向警員施襲後自殺身亡。

去年起，過往民主派核心人物相繼入獄，公民社會逐步瓦解，其中民陣去年8月亦因為政治壓力宣布解散，未今亦未見其他團體公開表示有意申請於七一舉辦集會。

適逢今年是香港回歸25周年，目前未有確實消息會否有中央領導人來港，但警方已嚴陣以待。警方較早前回覆傳媒時指出，會在7月1日安排適當警力，確保七一相關活動順利及有秩序地進行，但警方部署屬行動細節，不會公開。

民主黨、民協暫無活動計劃

筆者向多名民主派人士了解，其中民主黨主席羅健熙表示，暫時於七一當日沒有計劃舉行活動。至於新政府上場後該黨會否調整定位，羅健熙重申日常工作會繼續做，包括民生工作、評論時政等。民協主席廖成利亦指，今年沒有七一相關活動，如果個別會員有自己的合法活動，他無從干預。

今年5月特首選舉投票日期間，社民連曾於灣仔舉行小型的3人遊行，抗議剝奪市民投票權。當時遊行只有主席陳寶瑩及兩名成員參與，沒有違反4人室外限聚令，遊行開始前警方截查3人，過程中多名警員沿途緊隨，最終他們遊行中環廣場，沿途高呼「立即實行雙普選」等口號，未有釀成衝突。陳寶瑩回覆筆者查詢指，目前就七一當日未有決定。

至於立法會唯一標榜非建制派議員、新思維狄志遠，則已獲邀參加官方七一活動，並計劃出席。