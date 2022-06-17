回歸25周年｜康文署賀回歸 科學館、太空館7.1免費入場
撰文：王潔恩
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政府宣布，為慶祝香港回歸25周年，香港科學館及太空館將在7月1日免費開放。另外，康文署轄下其他博物館包括香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館等，亦正舉辦一系列展覽，均免費入場。
康樂及文化事務署轄下的香港科學館，以及香港太空館的常設展廳（天象廳節目除外），將在7月1日免費開放。
而除了上述博物館外，孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心，亦正舉辦一系列展覽，可免費入場 。
不過，由於香港海防博物館和上窰民俗文物館正進行維修工程，故仍會關閉。
須符合疫苗通行證要求
政府提醒，參觀者在進入博物館前，必須掃描「安心出行」場所二維碼，而所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。
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康文署康樂設施7.1亦免費任玩 6.25可預訂
早前康文署亦宣布，為慶祝特區成立25周年，公眾於7月1日可免費玩盡康樂設施，市民將能以個人身份，免費使用包括健身室、網球場、籃球場及公眾游泳池等多項收費康樂設施，名額6月25日可預訂。
市民可於6月25日（星期六）上午7時起，在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式，預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務）。
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