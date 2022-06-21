七一︱葉國謙：防疫規格符合習訪港要求　倘成行重要儀式後即離港

【回歸25周年】七一臨近，獲邀參與者昨日收到通知須閉環工作一周、活動前一天住酒店隔離。有份獲邀的港區人大代表葉國謙今早（21日）於商台節目表示，目前仍未確定中央領導人會否來港，雖然目前措施比預期中寬鬆，但已屬領導人來港規格。他又估計即使領導人來港，也只是很短促的行程，參加完重要儀式就離開。



冀習近平來港：總結講話具歷史意義

葉國謙指出，已被要求由6月23日起不參加聚集性活動，只「點對點」往返工作地點和家中，不乘搭公共交通工具，認為被邀請的人都有責任遵守規定。雖然政府沒有明言期間能否外出用膳，但他預料自己23日起都會避免外出用膳，改留辦公室及家中用膳。

葉國謙認為，如果為了國家領導人來港作準備，以上措施無可厚非，甚至已經覺得寬鬆了很多，因本來聽聞6月23日起就要全程閉環管理。被問到措施比預期「放寬」，是否顯示領導人來港機會較低，葉國謙不認同：「我又不覺得是這樣，正正這個做法，也像是一個國家領導人會來港的規格。」他指，當然期望國家主席習近平來港，始終回歸25周年，香港又經歷《港區國安法》、「完善選舉制度」，進入新的階段，如果領袖來港發表總結講話，相當有歷史意義。

現時領導人來港安排仍是未知之數，但葉國謙認為如果領導人來港，相信也是很短促的形式：「應該不是安排很多與市民接觸、參觀的活動，可能出席一個重要儀式，完成後就離來，這個機會極高。」他又估計，如果習近平來港，前往西九故宮博物館的機會也不大。