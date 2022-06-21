回歸25年︱人民日報：習對港飽含深情　5年前訪港點出發展為首務

內地《人民日報》昨日（20日）發文，指中共總書記、國家主席習近平心繫香港，香港發展一直牽動他的心。文章回顧習近平與香港的淵源，指習任職福建及浙江期間，多次率團赴港洽談交流；到中央工作後負責中央港澳事務協調工作，於2008年7月赴港檢查北京奧運會、殘奧會馬術比賽籌辦工作並在香港考察，給香港民眾留下深刻印象。

文章指，中共十八大以來，習到港出席慶祝香港回歸祖國20周年大會並再次考察香港，多次就香港事務發表重要講話。當年的重要講話已為香港開出藥方，始終聚焦發展屬第一要務，「發展是永恆的主題」乃香港立身之本。



20周年講話已為港開藥方：首務聚焦發展

文章題為《總書記心繫香江，「香港發展一直牽動著我的心」》，內容提到2017年6月29日，習近平到香港面對在機場等候的160多名中外記者，深情流露，說出「香港發展一直牽動著我的心」：「習近平主席對這塊土地飽含深情，對香港情況十分熟悉，始終關心香港繁榮穩定，始終心繫香港同胞利益福祉。」

文章提到面對「一國兩制」在香港的實踐中，遇到的新情況、新問題，習近平5年前的重要講話已開出藥方，始終聚焦發展這個第一要務，也是解決香港各種問題的金鑰匙。對於香港融入國家大局，習近平也曾指出香港背靠祖國、面向世界，有著許多有利發展的條件和獨特競爭優勢，特別是這些年國家的持續快速發展，為香港發展提供了難得機遇、不竭動力、廣闊空間。

文章最後指出，中央對香港的關愛和支持一如既往、國家戰略帶給香港的機遇前所未有。「祖國日益繁榮昌盛，不僅是香港抵禦風浪、戰勝挑戰的底氣所在，也是香港探索發展新路向、尋找發展新動力、開拓發展新空間的機遇所在。」