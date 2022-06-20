央視重溫習近平與父家書：永遠堅持正確方向　聯繫群眾、平易近人

官方媒體《央視網》18日（父親節前夕）發表了題為《一封家書──習近平和父親》的文章，文中寫道：在習近平的辦公室裏，幾張不同年代的溫馨家庭生活照被放置在醒目位置。其中一張照片裏，習近平推着年事已高的父親，和妻子、女兒一起散步。



報道指，父親習仲勳對習近平有着很深的影響，這從習近平給父親寫過的一封家書中可見一斑。那是2001年10月15日，習仲勳88歲生日，全家人難得的一次大團聚，唯有時任福建省省長的習近平因公務繁忙而缺席。習近平抱愧給父親寫了一封拜壽信。在信中，習近平深情談及對父母「久而彌深」的感情，並提到諸多「從父親這裏繼承和吸取的高尚品質」。

報道提到，習近平說：「爸爸對共產主義的信念堅定不移」，「無論是白色恐怖的年代，還是極左路線時期，無論是受人誣陷，還是身處逆境，您的心中始終有一盞明亮的燈，永遠堅持正確的前進方向。」

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報道稱，習仲勳和齊心都很早就參加革命，家裏有着濃郁的革命氛圍。上學時，習近平住校，逢年過節才回家。在一次接受採訪時，習近平動情回憶道：「回家了以後，先是一溜，子女站在牆根上，接受他的訓話。」，「就是講他自己怎麼參加革命，說你們今後一定也要革命，革命是怎麼回事……這些東西也就潛移默化。」

報道指，習仲勳對子女們的要求中最重要的一條就是：要忠誠於黨。受父母的教育影響，習近平曾寫了8份入團申請書、10份入黨申請書，在20歲時加入中國共產黨。

報道提到，習仲勳曾說：「近平，不管你當多大的官，不要忘記勤勤懇懇為人民服務，真真切切為百姓着想，要聯繫群眾，要平易近人。」這是父親的叮囑，也是習近平時刻踐行的初心。

報道稱，習近平曾說：「爸爸平生一貫崇尚節儉。」

「父親的節儉幾近苛刻。家教的嚴格，也是眾所周知的。我們從小就是在父親的這種教育下，養成勤儉持家習慣的。這是一個堪稱楷模的老布爾什維克和共產黨人的家風。這樣的好家風應世代相傳。 」習近平說

報道指，習仲勳常給孩子們講「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」的道理。習近平的姐姐橋橋回憶，吃飯時，父親常把他們掉在桌上的飯粒、饃渣撿起來吃，最後還要用饃把菜碟裏的湯水蘸淨。有一次，橋橋不小心碰翻了湯碗，習仲勳沒說什麼，俯身將灑在桌上的湯汁吸吮乾淨。

報道提到，習近平的母親齊心曾在回憶習仲勳的文章中寫道：「我們的兩個兒子從小就穿姐姐穿過的衣服和花布鞋。記得近平因同學笑話而不願穿女孩子的鞋子時，仲勳總是哄他說：『染染穿一樣』。」

2017年10月31日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平帶領中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，在上海中共一大會址紀念館一起重溫入黨誓詞。（新華社）

報道稱，2017年10月31日，黨的十九大閉幕僅一周，習近平帶領中共中央政治局常委專程來到上海瞻仰中共一大會址，回顧建黨歷史，重溫入黨誓詞。鏗鏘有力的宣誓聲宣示着以習近平同志為核心的黨中央堅定政治信念，習近平深情地說：「入黨誓詞字數不多，記住並不難，難的是終身堅守。每個黨員要牢記入黨誓詞，經常加以對照，堅定不移，終生不渝。」

習仲勳曾擔任國務院副總理，中共十一屆中央委員會書記處書記，十二屆中央政治局委員、書記處書記，第五、第七屆全國人大常委會副委員長。