大停電｜張欣宇稱短時間內全面復電　陳紹雄：聯同警消防查起因

元朗電纜橋昨日發生火警，導致天水圍、屯門及元朗大停電，部份地區到今早仍未恢復供電。身兼中電高級顧問的立法會議員陳紹雄今早（22日）於電台節目表示，中電對受影響客戶深表歉意，員工已經不眠不休搶修，希望將影響減至最低，盡快恢復供電。

警務處助理處長郭嘉銓於另一電台節目表示，就昨晚停電事件已調派額外警力，與消防處、中電趕到現場救援，協助受影響市民，目前看來事件在治安方面未有造成太大影響，而元朗、屯門警區服務維持正常。他又指，警方目前有安排額外人手協助指揮交通，減少因停電而導致交通燈所受的影響。



▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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陳紹雄：電纜橋出事理應啟動保護系統

陳紹雄表示，電纜橋有消防和保護系統，除非特別情況，否則理應發揮保護作用，不會導致廣泛破壞，中電會與警方和消防調查事故起因。

對於有工程師指電纜可能因為老化起火，陳紹雄認為涉事電纜相對不算老舊，中電也會針對老化設施安排更換或維修。被問到電力負荷是否過大，陳紹雄認為中電一向有系統監察負荷，如有問題應該早已察覺，並採取行動應對，但現時不能排除任何可能性。

張欣宇：何不使用緊急警示系統？

新界北立法會議員張欣宇表示，中電今早已表示可在數小時內全面恢復供電，員工昨晚已通宵處理。他認為中電在技術上有需要檢討之處，例如理論上供電網絡如果一條線路行不通，應有另一條線路，但昨晚仍有大範圍地區久久未恢復供電。

此外，張欣宇指香港過往供電網絡比較可靠，或許導致緊急事故時未必有充足預案，政府部門如民政、警察、消防等固然十分努力協助市民，但一些跨部門工作如派發食物與電筒等臨時物資似乎沒有預案，期望政府未來有改善。另外，他質疑為何不使用緊急警示系統，因為昨晚大停電影響範圍十分廣泛。