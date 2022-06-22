大停電｜天水圍2萬戶續停電　夏至徹夜難眠　居民促豁免電費

夏至（21日）元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌，造成屯元天大停電，天水圍4個包括天晴邨、天富苑、天悅邨和天澤邨通宵停電。天氣炎熱，天富苑居民徹夜難眠，只能用小型電風扇消暑。經過難熬一晚，有人選擇租酒店暫住。街坊異口同聲表示中電應該豁免電費，以補償市民損失。



▼ 火警一刻情況 ▼



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元朗宏樂街朗屏8號附近中電一條電纜橋起火，元朗、天水圍及屯門16萬戶受影響停電，中電企業發展總裁莊偉茵預計其中2萬戶要兩個工作天才恢復電力供應，包括天水圍天晴邨、天富苑、天悅邨和天澤邨。

天富苑居民楊小姐今早湊女兒到天晴邨返學，指昨日學校用手機應用程式通知如常上課，昨晚夏至只能用平時出街用的小型電風扇消暑，煤氣爐無法出熱水只能沖凍水涼。經過一晚煎熬，她們已花費千多元租酒店暫住。被問到會否希望中電豁免電貴，楊小姐直言：「我覺得要囉！」

吳小姐今早拖篋離開寓所，出九龍到母親家暫住。她認為政府或中電應該賠償損失，豁免一段時間電費。她感嘆昨晚「好難過好難過，我都唔知發生咩事，呯一聲無晒（電），都唔知點算好。噚晚都瞓唔到，成身汗濕晒。」沒有網絡，電話收不到，停水停電。

天水圍新北江商場昨晚亦受停電影響，有凍肉舖負責人表示事發時已經收舖，昨晚10時許商場已經有電，店方指其凍櫃有斷電保冷功能，大約可以繼續供電約10小時，因此沒有太大影響。另外有服裝店的店員指，昨晚突然所有燈熄了，事故未有影響生意，因為當時她已經準備收舖。今早回來開舖時，商場已經恢復供電。

▼ 屯元天大停電 ▼

