陳肇始連番哽咽落淚　談疫情感謝林鄭　未回應會否向疫歿者致歉

即將落任的食物及衞生局局長陳肇始，今日（22日）出席任內最後一次立法會大會，主動會見傳媒，總結過去5年工作並提及特首林鄭月娥的支持時一度哽咽落淚，又形容接任人、新一屆醫務衞生局局長盧寵茂與她性格一樣，會迎難而上，相信醫務衞生局可以守護港人健康。



信盧寵茂與自己一樣迎難而上

陳肇始回顧過去5年工作，有近半時間用在控制疫情時開始哽咽，又指明白其他政策對市民健康及醫療體系非常重要，當局一直努力不懈推進。她感謝林鄭時忍不住落淚：「感謝行政長官林太對我的信任和支持，當然要多謝問責團隊和食物及衞生局、衞生署、醫管局、食環署、漁農署及政府化驗所的同事，尤其是過去兩年多，面對抗疫工作，大家不遺餘力。」

她說未來會在不同崗位服務貢獻香港，認為本港醫療仍面對不少挑戰，包括疫情及醫療人手不足等，為未來醫務衞生局工作帶來很多挑戰。她稱，接任人盧寵茂是她在港大多年的同事，「性格同我一樣都係迎難而上」，相信醫務衞生局仍能繼續迎難向上，守護港人健康，祝福他工作順利。

被問到是否抗疫不力、以及會否向9,000多名疫症下的死者道歉，陳肇始未有回應便離去。