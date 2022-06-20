聶德權離任前感言：服務香港初心不變　黎棟國建議轉跑道選立法會

公務員事務局局長聶德權未有過渡至新政府，任期至本月30日。他今日（20日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議，相信是換屆前委員會最後一次會議，他感謝委員會的支持以及過去兩年多以來的交流。

曾擔任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國，更在會上打趣指，聶德權可考慮像他一樣參選立法會議員，以另一角色服務社會。聶德權會後亦指，無論在政府內或政府外，其服務市民、建設香港、貢獻國家的初心不會變，未知是否暗示有意作其他發展？



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黎棟國：唔好休息咁耐 大把位置等你發揮

聶德權即將離開政府問責班子，多名議員在發言前都感謝聶德權的貢獻。金融界陳振英笑言，知道聶德權很快能夠享受人生，讚揚他過去與議員合作愉快，能夠解答議員問題，希望日後與對方在其他場合上合作。工聯會理事長黃國亦指，聶德權在任期間十分重視與工會的溝通，祝願他日後生活開開心心。

新民黨黎棟國也讚揚聶德權貢獻良多，相信議員會非常懷念他，打趣著他參選立法會議員，「希望聶局長唔好休息咁耐，香港呢個社會仍然有好多地方可以畀你發揮，唔知你有冇興趣考慮下參選立法會議員呢？」不過聶德權未有回應此說法。

聶德權未有加入新一屆政府班子。（資料圖片/張浩維攝）

聶：新聞處處長遴選已達尾聲 完成工作後公布

會上討論到公務員高層職位的選拔聘任機制，政府擬在部份首長級職位推行對外招聘試行計劃。聶德權表示只會在政府內部競爭不足，或不一定需要由部門人員出任的首長級職位，試行對外招聘，大部份首長級職位由內部招聘及晉升，是基於能者居之的原則。目前新聞處處長一職仍懸空，他指遴選工作已達尾聲，完成有關工作後會再作公布。

聶德權又指，現時大約有75%首長級公務員曾接受國家事務研習課程，目標是100%，但因近兩年疫情關係，有關課程暫停，原則是首長級公務員要定期接受相關課程。

拒評新政府組班工作

委員會主席郭偉强於會議最後，代表委員會感謝聶德權過去兩年多擔任公務員事務局局長期間的工作，特別是妥善處理公務員宣誓、推動疫苗接種方面的工作，亦有一定成果，笑指「無論你係咪接受黎議員嘅意見，轉軌道嚟議會幫手都好，都祝願你往後生活愉快、身體健康」。郭偉强又向有份出席會議、即將升任局長的公務員事務局常秘楊何蓓茵表示，希望未來繼續加強合作。

聶德權回應指：「我都趁這個機會多謝主席和各位委員，過去一直以來對我和公務員事務局工作的支持，和大家的交流都非常之愉快，希望繼續透過交流，能將我們的公務員制度完善，讓公務員團隊更加可以履行落實一國兩制當中的重要職責。」

聶德權會後表示，感謝特區和中央政府的信任和支持，過去擔任公職數十年，對工作深感光榮、銘記於心：「我會繼續堅守崗位直至本屆政府任期結束，無論在政府內或政府外，我服務市民、建設香港、貢獻國家的初心不會變，我在此呼籲全社會本著維護好一國、發揮好兩制的基本原則，團結一致支持新一任行政長官和特區政府，推動一國兩制行穩致遠，帶領香港進入由治及興的新時代，所以我也在此祝願新一屆政府一切順利。」他亦感謝廣大公務員同事付出的努力和貢獻，「特別是這兩年來與我共同作戰的公務員事務局同事們，你們承擔了不少額外艱巨的抗疫工作，而且做出成績，我為你們感到非常驕傲。」

被問到候任特首李家超是否曾邀請其進入新班子，聶德權表示不會討論新政府組班工作。