前任特首辦「滿座」　林鄭落戶金鐘太古廣場　人手編制與歷任相若

特首林鄭月娥即將卸任，行政署（22日）公布，在金鐘太古廣場設立前任行政長官辦公室，以支援林鄭月娥進行推廣和禮節性工作。林鄭月娥的前任行政長官辦公室位於金鐘太古廣場一座，待完成裝修工程後約在7月底開始運作，而人手編制與支援首三位前任行政長官辦公室的人手編制相若。



歷任特首均在半山堅尼地道辦公

值得注意的是，過去3名前任特首，包括董建華、曾蔭權和梁振英，他們的前任行政長官辦公室都位於中環半山區堅尼地道28號。該處是一級歷史建築，約1905年落成，曾為皇仁書院臨時校舍、官立漢文中學等。該處亦是1993至1999年中英聯合聯絡小組的辦公室，用作舉行會議。

政府在2005年策立法會財委會建議，向前任行政長官提供辦公室及行政支援，旨在為支援前任行政長官進行推廣和禮節性的工作，包括會見訪港政要及代表團、接受本地和海外傳媒訪問、參與公開和社交活動及發表演說，而建築物在2007年4月成為前任行政長官辦公室。

行政署早前回覆 沒有合適的政府處所

根據前任行政長官辦公室網頁介紹，該建築可供多至3位前任行政長官進行推廣和禮節性的工作，以及與其前官方身份相關的活動，因此董建華、曾蔭權和梁振英已經「額滿」，需要另覓場地。

《香港01》早前向行政署查詢，署方回覆指現時沒有其他合適的政府處所符合設立前任行政長官辦公室的各項因素，並透露將選址金鐘太古廣場。

根據行政署2020年3月回覆立法會財委會的內容，前任行政長官辦公室的支援服務是由3位高級私人助理、3位助理文書主任、3位貴賓車司機及1名文書助理提供。其中文書助理同時為3人提供服務。於2020/21年度，政府支援3名前特首開支預算約為1,141萬元。