前任特首辦「滿座」　林鄭月娥卸任後獲配金鐘甲級商廈辦公

特首林鄭月娥卸任在即，近日頻頻接受訪問盡訴心中情。歷屆特首離任後都會獲政府提供「前任行政長官辦公室」支援行政工作，不過，由於現時位於中環的前任辦，安置3位前特首後已經「滿座」，林鄭需要「旁落」至金鐘。

行政署回覆指，政府正準備在金鐘太古廣場設立林鄭卸任後的「前任行政長官辦公室」，規模及人手編制將與現時的前任行政長官辦公室標準相若。



前任辦供前特首受訪、社交活動

前任辦坐落中環半山區堅尼地道28號，建於約1905年，前身為皇仁書院臨時校舍、官立漢文中學等。該處於1993年至1999年，亦曾是中英聯合聯絡小組的辦公室，用作舉行會議。政府於2005年11月向立法會財務委員會建議，向前任行政長官提供辦公室及行政支援，旨在為支援前任行政長官進行推廣和禮節性的工作，包括會見訪港政要及代表團、接受本地和海外傳媒訪問、參與公開和社交活動及發表演說。該處於2007年4月正成為前任行政長官辦公室，現為一級歷史建築。

兩任前行政長官董建華、梁振英，都曾在前任辦參與社交活動、接受本地或海外傳媒訪問。曾蔭權則較為低調，卸任後較少公開露面。

堅尼地道28號只夠三位前特首使用

根據行政署2020年3月回覆立法會財委會的內容，前任行政長官辦公室的支援服務是由3位高級私人助理、3位助理文書主任、3位貴賓車司機及1名文書助理提供。其中文書助理同時為3人提供服務。於2020/21年度，政府支援3名前特首開支預算約為1,141萬元。

不過林鄭卸任後，未必能進駐堅尼地道28號。事關根據前任辦的網頁介紹，辦公室「可供多至三位前任行政長官進行推廣和禮節性的工作，以及與其前官方身分相關的活動」。換言之董建華、曾蔭權、梁振英現時使用前任辦，已經用盡該處的容量，而由於前任辦本身屬歷史建築，理論上不太可能再改建擴容。

梁振英曾在前任辦，接受《香港01》訪問。（資料圖片）

行政署擬租用太古廣場：沒其他合適政府處所

行政署回覆《香港01》指，由於堅尼地道28號已供三位前任行政長官使用，因此政府須物色其他適合地點作設立第四位前任行政長官辦公室之用。考慮到現時沒有其他合適的政府處所，及前任行政長官辦公室的運作需要，包括位置、交通、便利會見各界人士及保安等因素，正準備在金鐘太古廣場設立第四位前任行政長官辦公室。

林鄭月娥較早前曾表明，卸任後不會成立智庫，免惹起「干預」的觀感，又指「不在其位不謀其政」，被質疑暗諷董建華、梁振英兩任特首。話已至此，未知她日後會否仿傚曾蔭權深居簡出，少評時政。