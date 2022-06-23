候任政務司陳國基、曾國衞確診須隔離　發展局常秘劉俊傑同中招

政制及內地事務局局長曾國衞，和行政長官辦公室主任、候任政務司司長陳國基，核酸檢測結果為陽性，確診2019冠狀病毒病，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



曾國衞和陳國基最近一次上班日期分別為6月22日和6月20日。他們在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原檢測並取得陰性結果。他們最近沒有外遊紀錄。

而兩人在19日出席新一屆政府班子亮相活動時，均站在候任特首李家超附近。

曾國衞接受傳媒查詢時指自己沒有病徵，正服用連花清瘟膠囊，而宣誓安排則要等待政府通知。

曾國衞的妻子海關關長何珮珊的核酸檢測結果為陰性，但經衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。

陳國基由於其妻子早前確診2019冠狀病毒病，因此由6月21日起按衞生防護中心指引進行檢疫。

政制及內地事務局和行政長官辦公室會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

此外，發展局常任秘書長（工務）劉俊傑核酸檢測結果為陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。劉俊傑的妻子早前已確診，劉俊傑由6月19日起進行檢疫，一直在家工作，最後上班日為6月17日。