立法會因疫情反彈、議員確診　取消下周二特首餞別午宴

立法會秘書處向議員發電郵，指由於疫情反彈，與立法會有關的確診個案亦有增加趨勢，最近亦有兩位議員染疫，現階段在綜合大樓舉行大型聚會難免會增加疫情擴散的風險。立法會主席與行政長官辦公室及議員商討後，為審慎起見，決定取消6月21日舉行的行政長官餞別午宴。



陳祖恒、劉業強先後確診

近日疫情反彈，確診個案回升至每日過千宗，繼紡織及製衣界議員陳祖恒快測陽性，在議事堂坐在陳旁邊的劉業強前天（15日）亦核酸檢測陽性，正接受居家檢疫。民建聯陳仲尼昨天表示，有同住家人確診，自己被界定為密切接觸者，須在家檢疫7天，暫時快測呈陰性。而選委界簡慧敏也有議辦職員確診，本周二曾返回中信辦公室。秘書處提醒議員，目前疫情反覆，須倍加小心勤做檢測，並保持良好個人衞生。

隨著「七一」臨近，政界關注國家領導人會否訪港，早前已傳出，除司局長、紀律部隊等主要官員，建制派議員也有心理準備，在「七一」前須入住酒店接受閉環隔離。立法會行政管理委員會早前開會時，已討論須否改變特首餞別午宴的形式、甚至取消，以免有議員高官中招，影響回歸慶典安排。