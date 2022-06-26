清華政務人才培訓班畢業　李家超寄語要有國際視野　說好中國故事

候任特首李家超今日（26日）以視像形式，在清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目（2019級）畢業禮上致辭，寄語畢業生以自身所長發揮國家所需，並且說好中國香港故事。



多名現任立法會議員曾報讀

李家超表示，香港過去25年於「一國兩制」、「港人治港」、高度自治取得舉世矚目的成就，更是保持香港長期繁榮穩定的重要基石。雖然香港近年經歷了風風雨雨，但在《香港國安法》實施、「完善選舉制度」落實後已經由亂轉治，並邁向了由治及興的進程。在未來，香港要確保「一國兩制」行穩致遠，並持續提高公共事務管理的水平與能力，處理社會種種深層次問題。

李家超特別向畢業生提出三點寄望，希望他們將理論基礎融入治理實踐，貢獻香港的未來發展；深化對國家發展大局的認識，以自身所長發揮國家所需；在熟悉國情和港情的同時，兼備國際視野，在國際舞台上說好中國故事及香港故事。

2018年起，清華大學每年舉辦碩士班，專門培訓香港政務人才，名額30人，多名現任立法會議員包括民建聯梁熙、李世榮、林琳、選委界簡慧敏，以及現任政制及內地事務局副司長胡健民等都曾修讀。今年新一屆學員包括選舉委員會委員、政務官、政治助理，以至商界人士等。