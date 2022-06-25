中大民調：李家超整體獲39.5分　32%人支持出任新特首

香港中文大學香港亞太研究所昨日（24日）公佈有關市民對候任行政長官李家超的支持度及初步評價的調查結果，市民對李家超的整體評價是39.5分，其中「辦事能力」評分最高，「保障香港自由人權」分數最低。另外，共32%受訪者支持他出任新特首，較24.1%不支持的人數多。



辦事能力有42.5分 保障自由人權有30.2分

香港中文大學香港亞太研究所於5月27日至6月14日以電話訪問形式，訪問了710名市民，受訪者被要求以0至100分，50分為合格的標準評價李家超的五項表現，結果顯示整體得分為39.5分，當中「辦事能力」評分最高，達42.5分，「可以改善香港經濟發展」、「可以平衡各方利益」和「關懷民生疾苦」的評分分別為40.4分、39.2分和38.5分，而「保障香港自由人權」的評分最低，僅30.2分。

至於支持度方面，32%受訪者支持李家超出任新一任行政長官，24.1%人不支持，表示一半半的人有29.3%。被問到是否有信心李家超未來能管治好香港，36.1%受訪者表示沒有信心，有信心的人佔25.6%，也有約三成人抱觀望態度，共32.9%人表示一半半。

最多人認為應優先落實優化醫療系統

李家超曾提出四大核心社會政策，28.4%受訪者認爲李家超上任後應該率先落實當中的「優化醫療護理系統」，而認爲應先推動「創造青年上流機遇」的人有26.6%，還有14.9%受訪者覺得要先推行「關懷安老助弱解困」，也有12.6%市民認爲要優先落實「優化教育裝備未來」。