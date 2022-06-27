七一︱田北辰料習近平「九成九」乘高鐵來港　不在港留宿較穩妥

七一臨近，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮，但官方未說明是否親自來港。港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰預期，習近平「九成九」會乘高鐵來港，個人認為他不在香港留宿會較為穩妥。



譚耀宗：收到通知7.1上午有慶祝活動

田北辰指，按照目前資訊習近平99%機會乘高鐵來港，「據我所知，高鐵站就嚴陣以待，機場就完全無收到通知，所以相信習主席不會乘飛機來港」。他認為，如果從防疫及安全角度考慮，即使習近平連續出席兩日活動，都可以不用留港過夜，晚上可在深圳或廣州留宿，以現時交通往返兩地十分方便。

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另外，全國人大常委譚耀宗今日回應傳媒時表示，已收到初步通知，7月1日上午有慶祝回歸活動，晚上在紅磡香港體育館有另一場表演。被問到會否擔心疫情影響活動安排，他指特區政府有計劃和考慮，希望疫情控制得好，安全措施做足和做多一些。至於習近平會否親身來港，譚指新華社已公布習近平將出席活動，稍後相信會進一步介紹習主席如何出席及出席甚麽活動。

譚耀宗認為，習近平日理萬機都答應出席香港活動，無論以何種形式出席，都已表示對特區的重視，以及關懷和支持香港同胞。