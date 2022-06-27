回歸25周年︱前海推惠港9招　助港人港企落戶、提供生活便利

前海管理局表示，為慶祝香港回歸祖國25周年，將於7月1日起推出惠港新措施，遍及住房、就業、創業、平台、金融、科創、落戶、服務、民生九個範疇，方便港人在前海創業就業。



1. 推出400套人才住房

2022年，前海人才住房面向香港人才專項配租工作，已於6月27日啟動，將推出人才住房400套，為於前海營企事業單位全職工作的香港人才提供人才房，全面做好來到前海發展的香港人才住房保障工作，增強港人幸福感、獲得感。

2. 創業大賽獎金總額超過700萬元

前海創新創業品牌賽事「前海粵港澳台青年創新創業大賽」今天（6月27日）起正式啟動，獎金總額超過700萬元人民幣，本年比賽獲香港特別行政區政府認可為25周年慶祝活動之一。本屆大賽分設廣東、香港、澳門、台灣4個分賽區，同時會推出大量創業配套政策及服務，獲獎團隊可優先進駐夢工場，並有機會直接晉級深圳市創賽行業决賽。

3. 舉行系列講座協助解困

前海將於6月28日推出「前海企業服務手冊」，舉辦港人港企系列政策宣講活動，推介前海稅收優惠、辦公用房補貼、招商引資獎勵、金融、專業服務、法律服務等9項產業扶持政策以及惠港政策特別條款，支持香港優勢產業發展，重點宣傳講解助企紓困、人才房申請、產業政策、創業融資相關專業服務開展，促進初創港企高質量發展，為優質港資、外資項目築巢前海賦能。

4. 提供800個港澳青年工作崗位

前海將於6月28日推出「前海港澳青年招聘計劃」特輯，同時發布800個港澳青年工作崗位。騰訊、德勤前海、順豐泰森、Insta360、OPPO等逾百家前海諮詢、科技、物流企業將參與活動，通過招聘計劃活動品牌「前海offer姐」，並運用「雲招聘」、「直播帶崗」方式，在港澳各大專院校，以及境內外網絡平台上進行「直播帶崗」，幫助港澳青年找到心儀工作。

5. 前海深港青年夢工場北區開園

前海深港青年夢工場北區即將啟動，讓香港青年在前海的創業空間拓展至13.9萬平方米。為前海香港創業青年打造產業集聚中心、創業加速中心、成果轉化中心、文化體驗中心和港味活力街區「四中心一街區」，從產業孵化加速、成果轉化、餐飲配套等多方面，為香港創業團隊提供全方位創業服務。

6. 與香港大學深度合作

前海管理局與香港大學，將於6月29日簽署戰略合作框架協議，雙方將著重在加快科技發展體制機制改革創新、擴大金融業對外開放和提升法律事務對外開放水平方面，不斷構建國際合作和競爭新優勢。具體項目包括支持在前海打造香港青年創業學院、建設香港大學大灣區金融科技研究院、前海建設香港大學（深圳）高等法律研究院、共同開展前海碳中和試點示範區建設以及在推進前沿技術研發和產業化方面開展深入合作。

7. 便利跨境投資

2022年6月24日起，深圳市前海地方金融監管局會同聯合會商成員單位，開展前海合作區範圍內的QFLP、QDIE、WFOE PFM試點工作。管理局指出，前海將致力打造「三員機制」，方便香港投資者跨境投資：一是做好引資助項的「服務員」，組織開展系列惠企活動，主動對接、輔導港資金融機構；二是做好開放創新的「程序員」，圍繞香港投資者的展業難點優化試點准入環境，縮短辦理時限；三是做好聯合會商的「聯絡員」，搭建試點企業與管理部門的「對話間」，方便常態交流，推出時間為6月30日。

8. 聯營律師樓、港企外企落戶有獎勵

管理局指，為支持高端法律服務業在前海集聚，粵港澳聯營律師事務所、港澳律師事務所駐前海合作區代表機構，入駐前海國際仲裁大厦，將獲得租金優惠，約為市場評估租金的三成至五成；此外，他們可得到100萬至200萬元的落戶支持。在前海的港資外資企業，可在省、市外資獎勵基礎上，再得到額外獎勵。

9. 提供國際化醫療、提升服務品質

醫療配套方面，南方醫科大學深圳醫院獲評「三甲」醫院，其國際醫學部是集全院最優質醫療資源打造的綜合性醫療健康服務平台，能夠為港澳及國際人士提供全方位、高品質的醫療和健康服務；前海蛇口自貿區醫院已建成國際名醫診療中心，並推出線上互聯網國際診療平台，為在內地居住的港澳患者提供全方位遠程診療服務；此外，與香港聯合醫務集團合作運營的港澳居民服務中心，將由具有國際全科診療資質的資深醫護團隊提供港式診療服務。

國務院於去年9月公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海合作區域面積擴大至原本的8倍，增加港人在前海的發展機遇。（資料圖片）

前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民指出，前海於香港回歸祖國25周年之際推出的九件實事，證明前海心繫香港，致力為港人港企提出不同優惠及政策，同時也考慮到港人居住、醫療的需要。「在前海方案下，金融、專業服務、法律、科創企業也能夠在前海開拓機遇。」